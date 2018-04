První reprezentační gól slavil v nemocnici. Jakub Galvas do odvety se Švýcary nejspíš nenastoupí

Proti Švýcarsku hrál svůj první zápas v seniorské reprezentaci a dokonce vstřelil i premiérový gól. Přesto bude Jakub Galvas na svůj vzpomínat se smíšenými pocity. Z Příbrami, kam se hokejová reprezentace vrátila po 17 letech, ho po první třetině vezli do pražského Motola. Příbram 9:03 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Galvas dal po osmi minutách v reprezentaci svůj první gól, po první třetině ale odjel do nemocnice | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Tyhle menší stánky mají svoje kouzlo. Když to lidi takhle zaplní, je to daleko působivější než v nových halách. Je to příjemné a fanoušci byli super,“ ocenil kulisu prvního přípravného zápasu pro Radiožurnál Robin Hanzl.

Čeští hokejisté porazili v prvním přípravném duelu před mistrovstvím světa Švýcarsko 5:2 Číst článek

Necelé čtyři tisícovky fanoušků na zimním stadionu v Příbrami pomohly českým hokejistům k vítězství. Příbramská hala sice svou kapacitou nemůže konkurovat arénám extraligových celků, reprezentaci ale nabídla velmi dobrou kulisu.

Skóre zápasu otevřel svou premiérovou trefou v reprezentaci debutant Jakub Galvas. Osmnáctiletý obránce se nakonec stal smutným hrdinou utkání, protože kvůli zranění v obličeji odehrál jen úvodní třetinu.

„Dostal ránu do obličeje a byl otřesený. Je to nepříjemné zranění,“ řekl ke Galvasově stavu reprezentační trenér Josef Jandač.

Jakub Galvas se prosadil tečí Tomáškovy střely od modré. První branka za #narodnitym pro beka @hcolomouc!



#CZEvSUI pic.twitter.com/XmggFYNyUD — Hokejový nároďák (@narodnitym) 4 April 2018

Ani spoluhráči neměli o Galvasovi žádné podrobnější informace, na svou premiéru ale mladý obránce podle nich jen tak nezapomene.

„Abych pravdu řekl, vůbec nevím, co se s ním stalo, je to pro něj smolný moment. Ale asi na to bude pamatovat, vždyť dal gól,“ myslí si Galvasův vrstevník v reprezentaci Dominik Kaut.

O něco konkrétnější byl v případě zdravotního stavu talentovaného beka lékař národního týmu Tomáš Vyskočil: „Dostal úder na bradu a jel na vyšetření do Motola na stomatochirurgii a neurologii, aby si ho prohlédli.“

Start Jakuba Galvase v odvetném duelu je podle Josefa Jandače nepravděpodobný. Nastoupit by naopak měl Roman Červenka nebo brankář Patrik Bartošák. Zápas české reprezentace se Švýcarskem začíná v 17 hodin.