Bylo těžké se připravovat celý rok, hodnotí fleretista Choupenitch úspěšnou olympijskou kvalifikaci

Alexandr Choupenitch ovládl v Madridu podnik pro 24 flerestistů ze stejného počtu zemí světa, ze kterého jen vítěz vybojoval poslední letenku na olympijské hry do Tokia.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak okomentoval svůj úspěch fleretista Alexander Choupenitch

„Hodně těžký a specifický turnaj. Jsem rád, že se mi povedlo ho vyhrát. To finále jsem dominoval, poslední zásah byl nádhernej. Vyskočil jsem a bodl soupeře do zad, takže to bylo skvělé,“ těšilo šestadvacetiletého reprezentanta, který si účast na druhé olympiádě za sebou zajistil na poslední chvíli a i díky jednomu triku.

„Já jsem se před finále domluvil se svým fyzioterapeutem, že nás čeká ještě další zápas a pak s mým trenérem ještě další zápas. Takže jsem to nebral jako finále, abych si to v hlavě trochu uvolnil,“ vyprávěl čerstvý olympijský kvalifikant.

Fleretista Alexandr Choupenitch ve španělské metropoli na posledním kvalifikačním turnaji potvrdil roli jednoho z favoritů, navíc vyhrál všech devět soubojů.

„Bylo těžké se připravovat celý rok a nemít žádný turnaj, ale věděl jsem na co se chystám a každý den jsem to měl na paměti. Když jsem si večer chystal zbraně, tak jsem si retrospektivně projel celý rok, co všechno jsem pro to musel udělat, kolik tréninků to bylo a jsem za to strašně rád.“ dodal šermíř Choupenitch další český reprezentant, který se představí na odložených letních olympijských hrách v Tokiu.