Vybavení olympijského domu se řeší už v říjnu, říká šéf výpravy Doktor. Vše se musí ověřit s předstihem

Co dělal šéf olympijské výpravy na začátku října?

Měli jsme seminář k zimní olympiádě mládeže, která se bude konat v Koreji, kde to již určitě známe. Přesto to bude trochu jiné než při velké olympiádě.

Byla to hlavní náplní vaší práce?

Nejen to, intenzivně se řešila i Paříž. Máme relativně málo času na věci, které se musí řešit dost dopředu. Už v říjnu řešíme vybavení našeho olympijského domu, musíme objednat matrace, vše změřit, vyfotit a podobně. V průběhu října jsme jeli na menší inspekci, abychom věděli potřebné detaily a vše si ověřili předem. Pomalu se v říjnu řeší i administrativa, databáze nebo akreditační systém.

S Barborou Žehranovou, ředitelkou komunikace, něco řešíte v každodenním režimu? Když nepřednášíte, tak vás vidím, že nedáte telefon z ruky a pořád něco řešíte.

Vše si ověřujeme před tím, než něco pustíme ven, Komunikace se svazy není zase tolik nutná, máme dost času. V říjnu jsme měli 29 jistých sportovců.