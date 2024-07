Na olympiádu do Paříže prozatím míří 111 českých sportovců, nejpočetnější zastoupení je v atletice

V nominaci na olympijské hry v Paříži, kterou schválilo plénum Českého olympijského výboru (ČOV), je zatím 111 sportovců. Počet se ještě může změnit, zejména v atletice, která bude tento týden uzavírat světový žebříček a přerozdělovat případné odmítnuté kvóty. Definitivní složení týmu bude jasné v neděli 7. července, o den později týmy odesílají jmenovité přihlášky na hry. Paříž 14:22 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo olympijských her na pařížské Eiffelově věži | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

V nominaci jsou všichni čeští olympijští vítězové z Tokia. Zlaté medaile budou obhajovat judista Lukáš Krpálek, vodní slalomář Jiří Prskavec, střelec v disciplíně trap Jiří Lipták a tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková ve čtyřhře.

Stejně jako před osmi lety v Riu de Janeiro se v českých barvách na OH nekvalifikoval žádný kolektivní sport. V roce 2016 byla výprava se 105 členy nejmenší v historii samostatného Česka. V Paříži by mělo být českých olympioniků o něco více.

Důležité překonat stovku

„Vzhledem k tomu, že se nekvalifikoval žádný týmový sport, tak 111 je skvělé číslo. My jsme se s Martinem Doktorem hodně báli, že nepřekročíme stovku, což by bylo poprvé, a to by nebyl dobrý výsledek. Ze 111 máme velkou radost,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval.

Nad konečným počtem atletů se ale vznáší otazník. Předběžně jich je v nominaci 28. Devět z nich v čele se novopečeným evropským šampionem a obhájcem olympijského stříbra Jakubem Vadlejchem má splněné limity Světové atletiky. Plénum schválilo rovněž nominaci sedmi atletů, kteří mají díky postavení v žebříčku účast prakticky jistou, a dalších dvanácti, kteří jsou na hraně postupu.

"Atletika ještě nemá úplně finálně uzavřen kvalifikační proces. Nutno podotknout, že je ještě relativně velký počet atletů a atletek, kteří se do nominace mohou dostat díky finálnímu posunu v žebříčku," poznamenal na plénu sportovní ředitel ČOV a šéf mise Martin Doktor.

Nejvíce bude atletů

Bez ohledu na konečný počet je jasné, že atletika bude pod pěti kruhy znovu nejpočetnějším českým sportem.

„Nesmírně mě to těší. Zase to prokázalo sílu atletiky a být páteří českého olympijského týmu je pro mě určitě potěšení. Pevně věřím, že až se ten ranking uskládá úplně, tak se ta čísla potvrdí a třeba ještě navýší,“ poznamenal k tomu předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.

Celkem se čeští reprezentanti představí v Paříži ve 23 sportech. Po atletech tvoří největší skupinu zástupci kanoistiky, kterých je jedenáct. Šest se nominovalo v rychlostní kanoistice, kde nechybějí čtyřnásobný olympijský medailista Josef Dostál ani úřadující mistr světa na kilometru Martin Fuksa.

Díky Anežce Paloudové je v rychlostní kanoistice po 16 letech žena. Do Paříže pojede pět vodních slalomářů. Výprava je o jedno místo širší než obvykle díky premiéře kayakcrossu, do které se jako specialistka nominovala Tereza Fišerová.

A přeci to vyšlo! Tereza Fišerová jede na olympiádu a v Paříži si střihne kayakcross! Ale že to byl nevydrásající příběh…



Terka Fišerová vyhrála národní kvalifikaci, ale Česko v této nové olympijské disciplíně nemělo vyjeté účastnické místo. Bylo potřeba, aby některá… pic.twitter.com/4pXWFx6qL1 — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 20, 2024

Tradičně úspěšných sportovních střelců bude tentokrát devět. Jejich soutěže se neuskuteční v Paříži, ale v téměř 300 kilometrů vzdáleném Chateauroux. Daleko od centra her bude závodit také trojice jachtařek, olympijská regata se uskuteční v Marseille.

Poprvé bude mít Česko na olympijských hrách zastoupení v taekwondu díky Petře Štolbové a Dominice Hronové. Po osmi letech se vrátí na OH čeští badmintonisté, kteří budou mít rekordní zastoupení čtyř reprezentantů včetně premiérové účasti deblového páru.

Olympijské hry v Paříži se skuteční od 26. července do 11. srpna.

Národní barvy i české detaily a výrazný vzor. Kolekce, ve které se olympionici i paralympionici představí 26. července 2024 na slavnostním zahájení olympijských her v Paříži na řece Seině. #olympijskytym #jedentym #paris2024 pic.twitter.com/sq2msXGRuk — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 1, 2024