Pro sportovce sháněl i matrace. Šéf olympijské výpravy Doktor věřil, že organizátoři Paříž nepodcení

Olympijský rok s Martinem Doktorem začíná v loděnici veslařského klubu Slavia. Šéf české výpravy s pomocí promítaného videa od organizátorů představuje některá sportoviště.

Má za sebou návštěvu rozestavěného bazénu nebo cestu rychlovlakem na jih země na zkušební regatu jachtařů.

„Vzali jsme TGV, jeli jsme se tam na to podívat a večer zpátky. I to je součást toho, jak zjišťujeme, jestli dojezdové vzdálenosti budou hratelné pro tým tam dojet a vrátit se. Je to asi 650 kilometrů. I po Paříži se najezdí dost kilometrů. Bydleli jsme v hotelu na Montparnasse a jezdili do Saint-Denis do takzvané ředitelny her,“ popisoval Radiožurnálu olympijský vítěz z Atlanty.

I když tak název dokumentu napovídá, nejde stát Martinovi Doktorovi s mikrofonem před ústy celý rok. Jak je zvyklý ze své aktivní kariéry, bude dost na cestách.

„Napůl tady, napůl v Račicích, protože máme mistrovství republiky v kanoistice. Vrátím se, jedu na Lipno, vrátím se, jedu do Duisburgu, takže v podstatě tady budu až v září,“ řekl Doktor ke svému nabitému programu.

Dokonalý spánek

Šéf výpravy musel například pro sportovce shánět matrace, na kterých budou spát doma až do olympijských her a pak také na stejných v olympijské vesnici.

„Nabízíme top sportovcům, kteří o to mají zájem, aby na matracích spali už rok předem, což je dost důležité. U tenistů by to bylo asi složité, aby si sebou tahali matraci. Teď máme asi dvacet sportovců, kteří využili té příležitosti,“ vysvětloval tehdy Doktor.

A jak šéf českého týmu Martin Doktor hodnotil Paříž rok před olympiádou? „Věřím přípravám, věřím, že Francouzi jsou schopní v případě, když to bude potřeba, tak flexibilně reagovat. Věřím i tomu, že když mají v čele organizačního výboru Tonyho Estangueta, tak to bude fungovat, protože to je sportovec tělem i duší. Nevěřím, že by někde dopustil, aby sportovci extrémně strádali. Mám v tom alespoň drobnou jistotu,“ řekl před necelým rokem Martin Doktor.