‚Ctižádostivá a soutěživá.‘ Vondroušovou zdobí vlastnosti, které využívá nejen na kurtu, ale i jinde

Radiožurnálu představuje tváře projektu Olympijský rok. Nejúspěšnější česká tenistka současnosti Markéta Vondroušová má mimo jiné vlastnost, bez které by se jen sotva mohla stát olympijskou medailistkou či wimbledonskou šampionkou. Je totiž velmi ctižádostivá a soutěživá, ať už soupeří v čemkoliv.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké vlastnosti má vitěžka Wimbledonu a olympijská medailistka Markéta Vondroušová

„To určitě je, jinak by nemohla být tak dobrá, kdyby nebyla ctižádostivá a kdyby nebyla soutěživá. Musí to v tom člověku být. Poznal jsem to už kdysi, když jsme hráli ping-pong a ona mě porazila,“ potvrzuje její trenér Jan Hernych.

Dělal si také legraci z toho, že už si Markéta Vondroušová nechtěla pokazit bilanci, když tenkrát vyhrála. „Od té doby se mnou nechce hrát a to byla známka toho, že je to šikovná a soutěživá holka,“ chválí Vondroušovou trenér.

I tak je ale pár her, a nejenom raketových či pálkových, ve kterých s Markétou Vondroušovou může měřit síly často.

Karetní partie

Když společně s mentorem Jiřím Hřebcem a Markétou Vondroušovou trénují na Štvanici, můžete sledovat, s jakým zápalem hrají závěrečnou čáru, soutěž, ve které se tenisák snaží poslat co nejblíž lajně.

Oblíbené jsou také karty nebo deskové hry, ke kterým občas kouč Jan Hernych a Markéta Vondroušová někoho přizvou. Třeba na Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu to byla i dlouholetá spolubydlící ze Štvanice a spoluhráčka z 1. ČLTK Miriam Kolodziejová.

„Hrajeme hodně prší, pak taky sequense, to je taková deska, kde máte karty a musíte spojit karty. Když někdo udělá chybu, hned toho můžete využít. Maky je soutěživější, já jsem spíš takový pohodář,“ vyprávěla Kolodziejová.

Olympijský rok: Tetování jsou můj druh odpočinku. Několik jich ani nemá význam, říká Vondroušová Číst článek

Což by možná řekl i kouč Jan Hernych, asi nejčastější karetní spoluhráč Markéty Vondroušové minimálně v posledních měsících nebo týdnech. Partií během deštivých dní při Roland Garros v Paříži prý bylo mnoho.

„Hrajeme hospodské prší, máme taková upravená pravidla. Hrajeme s Herňou pořád dokola jak blázni, včera jsme hráli asi stokrát a už jsme z toho byli vyřízení. Všichni dělají, co můžou, aby se trochu zabavili. Vždycky hrajeme o tu měnu, ve které zemi jsme, tak má člověk alespoň trochu zábavu. Teď je Herňa trochu lepší, tak musím zabrat. Včera jsme chytli i našeho kapitána Petra Pálu, ten prohrál třikrát za sebou a pak říkal, že už jde,“ prozradila tehdy česká tenistka na fedcupového kapitána.

Petr Pála mohl soutěživost Markéty Vondroušové opakovaně poznat i při zápasech poháru Billie Jean Kingové nebo při olympijském turnaji, což souvisí s velkou ochotu a touhou české tenistky reprezentovat svou zemi.