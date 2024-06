Mladý český výběr si olympijský turnaj nezahraje. V kvalifikaci obsadily české ragbistky čtvrté místo

„Na konci ještě bojovaly holky o remízu. Bojovaly o naději,“ říkal po semifinále trenér Vít Chalupa.

Češky už po vypršení času prohrávaly o sedm bodů, ale hra pokračovala až do ukončení akce. Češky dokázaly proběhnout do pětkoviště, kde míč položila Julie Durychová. Stav tak byl 10:12 a k prodloužení bylo potřeba, aby Julie Doležilová dokázala proměnit conversi za dva body. Jenže dropem z velkého úhlu nedokázala trefit háčko a bylo po olympijských nadějích. „Ten kop jí určitě nebudu vyčítat. V obrovském vypětí a únavě to kopnout, to chce odvahu tam vůbec jít,“ uvedl český kouč.

Vyčítat svým svěřenkyním bude Vít Chalupa vyčítat, že nedokázaly zopakovat výkon ze čtvrtfinále, kde se na rozdíl od souboje s Keňou nedopouštěly chyb a v útoku byly precizní. „Ze začátku to bylo hodně nervózní. Až moc jsme si to nechaly vlézt pod kůži. Tíha zápasu na nás dolehla. Ještě asi nejsme úplně všechny po mentální stránce tak vyspělé, abychom takové zápasy zvládaly. Snad k tomu teprve dospějeme,“ věří kapitánka týmu Jana Urbanová.

‚Zažít víc velkých zápasů‘

Navazuje na ní i trenér Vít Chalupa. „Jak už jsem na začátku sezony říkal, tak nás nejvíc trápí nestabilita výkonů. Umíme zahrát dobře, ale umíme zahrát i hrozně. Na tom musíme zapracovat. V opravdu vypjatých zápasech nesmí přicházet tolik chyb. Nevím, jak jinak se na to připravit, než hraním právě takových duelů,“ říká Chalupa.

Tak velké turnaje ale hrají české ragbistky teprve necelé dva roky. Za tu dobu zaznamenaly obrovský výkonnostní vzestup. Cíl dlouhodobé práce mají navíc stanovený až pro rok 2028. Tam by se teprve měly zúročit všechny zkušenosti z tak těžkých turnajů a zápasů. „Jsem přesvědčená o tom, že většina holek, které hrajou nyní, tak budou na olympiádě v roce 2028,“ věří Jana Durychová.

Český tým měl na turnaji jeden z nejmladších výběrů. Ve dvanáctičlenném výběru je hned osm hráček mladších jedenadvaceti let. I přesto už teď dokázal dojít až ke čtvrtému místu v olympijské kvalifikaci.

České ragbistky skončily v OH kvalifikaci čtvrté. V Paříži si tak nezahraji, ale pro Los Angeles budou hodně silné. 8 hraček z 12 je ted mladší 21 let. pic.twitter.com/2EY1Vj4fh2 — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) June 23, 2024