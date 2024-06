Na olympiádu do Paříže odjedou čtyři čeští moderní pětibojaři. Kvótu se podařilo naplnit poprvé v historii

Český moderní pětiboj bude mít poprvé na olympijských hrách čtyři zástupce. Národní svaz dnes v tiskové zprávě oznámil, že v Paříži budou startovat Lucie Hlaváčková, Veronika Novotná, Martin Vlach a Marek Grycz. Jako jediný z kvarteta zažil olympijskou atmosféru zatím jen Vlach, jenž před třemi lety v Tokiu skončil pátý. Paříž 20:53 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková | Zdroj: Profimedia

Účast pod pěti kruhy měla dlouhodobě jistou pouze osmnáctiletá Hlaváčková, která si místo vybojovala na loňských Evropských hrách v Krakově. Nyní ji na základě olympijského světového žebříčku doplnili Novotná, Vlach a Grycz.

Česku se tak podařilo naplnit maximální kvótu dvou mužů a dvou žen. „Je to vůbec poprvé od doby, kdy je na olympiádě i ženský pětiboj,“ uvedl reprezentační šéftrenér Jakub Kučera. Moderní pětibojařky soutěží na OH od Sydney 2000.

„Po loňských Evropských hrách bylo zřejmé, že skoro všichni budou muset plnit olympijská kritéria přes světový žebříček a odpovídal tomu soutěžní program v této sezoně. Kalendář akcí byl extrémně nahuštěný, pětibojaři nikdy neabsolvovali takovou kumulaci závodů jako letos,“ dodal Kučera.

Opačná situace než u dlouho kvalifikované Hlaváčkové byla u její třiadvacetileté reprezentační kolegyně Novotné. Do mistrovství světa se v olympijském žebříčku držela mezi 36 postupujícími, ale Číně skončila už v kvalifikaci a byla první pod čarou. Letenku do Paříže si zajistila poté, co Mezinárodní olympijský výbor nepovolil start dvěma kvalifikovaným závodnicím z Běloruska, což MOV oficiálně potvrdil dnes.

Mezi muži splnili kvalifikační kritéria Vlach, Grycz, Jan Kuf a Matěj Lukeš. Před MS byl v žebříčku nejvýš třiatřicetiletý Kuf, účastník her v Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2021, nakonec na něj ale zbylo jen místo prvního náhradníka. Na šampionátu si osmým místem pojistil nominaci Vlach. Kuf a Grycz měli po MS v olympijském žebříčku stejný počet bodů a rozhodovala až pomocná kritéria.

„Tohle jsme nikdy předtím nezažili. Na světovém šampionátu se znovu ukázalo, že máme silný mužský tým, ale teď to s sebou přineslo nepříjemnost, že jsme jednoho kvalitního závodníka museli vyřadit. Pro Honzu Kufa je to smutná zpráva, mohla to být jeho poslední olympiáda,“ uvedl Kučera.

Pětibojařské závody se uskuteční na závěr olympijského programu od 8. do 11. srpna. Naposledy to bude s parkurovou částí, kterou po Paříži nahradí překážková disciplína. „Pro mnoho pětibojařů bude olympiáda znamenat poslední akci v jejich kariéře, protože pak začne vznikat nový pětiboj. Navíc se bude závodit v elegantních kulisách Versailles, kde nikdo nechtěl chybět. I proto nominaci provázelo napětí a emoce,“ řekl Kučera.

Ještě před olympijskými hrami bude od 8. do 14. července Budapešť hostit mistrovství Evropy. Z olympioniků bude v Maďarsku chybět jen Vlach. „Zkusíme u něj podobný model přípravy jako před třemi lety před Tokiem, odjede do vyšší nadmořské výšky do Svatého Mořice. Ostatní na mistrovství Evropy startovat budou s tím, že jejich program přizpůsobíme blížící se olympiádě,“ řekl Kučera.