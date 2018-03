moderní pětiboj

22. 8. 2015 |Jiří Hošek, Vojtěch Man |Ostatní sporty

Má 2 medaile z olympijských her a už dlouhá léta sklízí taky jeden trenérský úspěch za druhým. Legenda českého moderního pětiboje Jan Bártů navíc prorazil v cizině. Držitel dvou medailí z olympijských her v Montrealu v roce 1976, je teď už 17 let šéftrenérem britského moderního pětiboje.