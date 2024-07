Olympijskou kolekcí se daří prorážet stropy usedlosti v Česku, je nadšená šéfredaktorka Elle

Karlovarský festival není jenom o filmech a o promítání. Designér Jan Černého tam letos oficiálně představil novou kolekci oblečení českého olympijského týmu. Na jejím uvedení byla i šéfredaktorka české mutace časopisu Elle Thea Kučerová. „Ne každému se olympijská kolekce bude líbit, ale pochopí vizi. Já ji hodnotím velmi kladně,“ říká Kučerová v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha/Paříž 9:48 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová kolekce pro letní olympijské hry do Paříže 2024 | Foto: Jakub Zeman | Zdroj: olympijskytym.cz

Jak hodnotíte novou olympijskou kolekci?

Já ji hodnotím velmi kladně a jsem nadšená, že se někomu daří prorážet stropy české usedlosti a přinášet nějaké inovativní zábavné kousky. Designéra Jana Černého znám docela dlouho a není moc designérů, který mají takovou vizi a dokáží ji prosazovat s úsměvem, s lehkostí, s bezprostředností. Takže já jsem nadšená.

Na druhé straně ne úplně všichni čeští sportovci přivítali odvážnost. Není to trochu problém? Neměla by přece jenom olympijská kolekce tak nějak lahodit celému týmu?

Já jsem včera byla na slavnostním zahájení a tam se to všem sportovcům, které jsem potkala a se kterými jsem mluvila, líbilo. Není to kolekce úplně pro každého, ale na to jsme si asi zvykli, že na to máme každý názor.

Není moc designérů, kteří měli nebo mají navrhovat kolekci de facto pro celou planetu, aby ji viděla. Na místě bude 300 000 diváků na scéně, takže myslím, že účelem je opravdu zaujmout. Ale já bych chtěla vypíchnout hlavně to, že Honza Černý je velmi důsledný detailista.

Pokud kousky uvidíte naživo, tak uvidíte extrémně skvělou krejčovinu, on si nechal myslím i tkát pleteninu. Hodně nad tím přemýšlel. Když jsem si včera na to mohla sáhnout, tak jsem viděla zajímavé detaily. Třeba na kalhotách jsou šité puky nebo detail, jak je udělaný z japonského nylonu baloňák – nadčasový trench coat.

Velmi věřím tomu, že nejenom, že to má vypadat dobře při deseti minutách slávy, které na olympiádě máme, ale že to taky bude dost příjemné nosit. Opravdu bych si přála, abych se k nějakému kousku mohla dostat. A myslím, že i to, co stojí za tím, by bylo docela fajn ocenit.

Takže rozhodně česká kolekce oblečení českých olympioniků na hrách v Paříži zaujme a nezapadne vedle ostatních zemí?

To si určitě nemyslím. V jiných zemích samozřejmě také v minulosti byly různé návrhářské kusy, například Stella McCartney, Christian Louboutin, Armani, Ralph Lauren a další. Takže pokusů bylo hodně.

Teď tomu, a myslím i v letošním roce, vládnou docela velké značky, takže já jsem ráda, že u nás je to mladý designér, který se sice nějak prosadil, ale myslím si, že ještě pořád je na začátku své kariéry a mohli bychom na to možná být docela hrdí, kam až se český designér propracoval.

Když říkáte, že Jan Černý jako designér je teprve na začátku svojí kariéry a už má tedy tento výrazný zářez, že navrhoval oblečení pro české olympioniky, můžete připomenout, co dělal předtím?

Jan Černý je úspěšným absolventem oboru designu oděvu zlínské univerzity Tomáše Bati, ale hlavně je pro mě zajímavý tím, že od začátku měl docela velkou chuť se do něčeho pustit, a takové byznysové až marketingové přemýšlení, je v tomto oboru, myslím, docela výjimečná vlastnost, ale velmi potřebná.

Já jsem byla dost šťastná, když se stal kreativním ředitelem kožešinové módy Kara, to bylo skvělé. Potom také odjel na stáž do Paříže do luxusního módního domu Louis Vuitton, kde se mimochodem stala taková vtipná historka, kdy tehdejší kreativní ředitel Virgil Abloh viděl jeho boty, jeho limitovanou kolekci, kterou tehdy navrhoval, a tak se mu líbila, že si je potom dokonce od něj, ne asi úplně koupil – asi je pak dostal zadarmo.

A i na tom je vidět, jak Honza přemýšlí a jak je opravdu sympatický člověk, jak dokáže vymyslet způsob, jak se dostat ke komunitě lidí, která ho obklopuje. Mimochodem, jeho úspěch je v tom, že má kolem sebe obrovskou komunitu, která ho má ráda a která ráda nosí jeho oblečení.

A teď má svoji značku Jan Société, protože už tam nechtěl jenom svoje jméno, ale chtěl do toho zapojit celý svůj tým a myslím, že se jim dobře daří doplňovat nejenom řemeslo, vizi, design, ale taky byznysový aspekt. A díky tomu mu docela věštím úspěšnou budoucnost.

Jak se mu to vůbec podařilo, že se dostal k tomu navrhovat kolekci pro olympioniky?

Tady úplně nevím detaily. To je asi otázka na někoho jiného. On je tedy opravdu úspěšný v českém módním prostředí, takže myslím, že si ho všiml někdo z mladších osob v olympijském výboru a asi ho oslovili, aby, aby to s nimi udělal. Možná to byl i nějaký sportovec, ale musíte se zeptat jich.

Jan Černý zmiňoval, že jeho cílem není zalíbit se, ale zaujmout. To byste asi potvrdila podle toho, co jste říkala hned úvodem našeho rozhovoru. Jak těžko se ale designérům hledá určitá rovnováha mezi tím zaujmout na jedné straně a na druhé straně tím oslovit širší publikum?

Já myslím, že je důležité, najít si svoji vizi, svůj kus na trhu a to nejen byznysovém, ale i samozřejmě na vizionářském. A to se Janu Černému bezpochyby daří.

Kolekce je skutečně světová. Všechno, co on vytváří je světové. Já si myslím, že se to od návrháře jeho typu, který už má za sebou stáže v Paříži, v Londýně i v různých značkách českých, očekává.

Já si myslím, že se to nemusí každému líbit, ale že od návrhářů přece jenom očekáváme to, že budou mít vizi, že budou sledovat trendy, možná je i vytvářet, že budou mít odvahu jít proti proudu a že tím nás právě budou překvapovat.

Myslím si, že by bylo špatně, kdyby člověk v jeho pozici jako módní návrhář se držel někde při zemi a dělal jenom to, co se líbí ostatním. Ostatně vzor – Rorschachovy skvrny – to je inspirované Vladimírem Boudníkem, který ve své době taky nebyl úplně pochopen, a myslím si, že se to může možná trošičku zopakovat.

Ale když sleduji komentáře nebo reakce, které jsou třeba na instagramu nebo na twitteru, tak tam jsou velmi pozitivní. Takže já si myslím, že i když se třeba někomu kolekce nemusí úplně líbit, tak může pochopit vizi nebo progresivní přemýšlení, které za tím vězí.

Celý rozhovor s šéfredaktorkou české mutace časopisu Elle Theou Kučerovou si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.