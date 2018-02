Olympijský deník: Zpočátku slabina, teď chlouba. Dopravní systém funguje v Pchjongčchangu na jedničku

Korejci slibovali, že jejich olympiáda dokáže, jak dobře má země zvládnutý dopravní systém. V prvních dnech sice chyběly autobusy a účastníci se báli, že doprava bude ve skutečnosti tou největší slabinou, ale teď je všechno jinak. A pořadatelé slyší chválu ze všech stran. Pchjongčchang 20:04 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. (ilustrační foto) | Foto: Jan Malý | Zdroj: ČOV

Ve dne, v noci stojí v širokých ulicích Kangnungu moderní, velké autobusy. Přes den najíždějí v desetiminutových intervalech na zastávky a rozvážejí novináře i olympioniky na jednotlivá sportoviště.

„Ze začátku se ty desetiminutové intervaly nedodržovaly a někdy prostě ten autobus nejel. Urgovali jsme to a teď už je všechno perfektní. Podívejte se na ten luxus," pochvaluje si kanadský novinář Bryan.

V dobře vytopeném autobusu nás sedí všehovšudy sedm a míříme k hokejové hale, kde se zatím tak daří českým hokejistům.

„Pracuji v sedmihodinových směnách a střídáme ranní a odpolední směny. A také linky se mění. Jeden den jezdím třeba k hokejové hale, další den k mezinárodnímu vysílacímu centru," vysvětluje Radiožurnálu korejský řidič autobusu Jong Bom.

Cestu mezi pobřežním Kangnungem a horským Pchjongčchangem zvládají autobusy po dálnici za 40 minut. Tedy pokud neskončí víc soutěží najednou a nevytvoří se vyhlášené, jihokorejské dopravní zácpy.

„I sportovci už v nich občas zůstanou stát. Ale to prostě k tak velkému turnaji patří. Korejci to zvládají perfektně. To se s Riem nedá vůbec srovnat," říká Matheew, americký časoměřič, který si s dopravou užil své před dvěma lety v Brazílii.

A tak jedinou nástrahou je to, že občas se člověk v autobusu zapovídá, svojí zastávku přejede a protože linky vedou jako okružní, skončí zase tam, kde nastupoval. Ale korejští řidiči vás většinou ani z autobusu nevyženou, jednak je venku mráz a hlavně - za deset minut přeci vyjíždějí znovu.