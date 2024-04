‚Navzájem jsme se ujišťovaly, že se to stalo.‘ Jachtařky Tkadlecová a Burská se kvalifikovaly na olympiádu

Jsme v naší třídě na olympijských hrách jediná země bez přístupu k moři, pochvalují si jachtařky Tkadlecová a Burská, které se do Paříže kvalifikovaly až na poslední pokus a zjistily to až na břehu od televizního štábu. Praha 12:46 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jachtařky Zosia Burská (vlevo), Sára Tkadlecová a windsurfařka Kateřina Švíková (vpravo) byly oceněny za úspěšnou kvalifikaci na LOH | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

V české výpravě na letní olympijské hry ani podeváté v samostatné historii nebudou chybět jachtaři. V Paříži, respektive Marseille, to budou konkrétně tři jachtařky. Ve francouzském Hyeres se minulý týden na poslední chvíli kvalifikovaly windsurfařka Kateřina Švíková a Zosia Burská se Sárou Tkladlecovou v kategorii 49erFX a v pražském Yacht Clubu za to teď všechny společně sklidily patřičné ovace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce českých jachtařek po úspěšné kvalifikaci na olympijské hry

„My jsme tomu podle mě tak dva dny nevěřily,“ směje se Tkadlecová. Její partnerka Burská potvrzuje, že se obě členky posádky musely navzájem ujišťovat, že se skutečně kvalifikovaly. „Byla to obrovská úleva a radost, nadšení, ale pořád jsme se navzájem ujišťovaly, jestli je to doopravdy. Jestli to náhodou není nějaká chyba,“ doplňuje Burská.

„Jsme letos jediná země bez přístupu k moři na naší lodní třídě na olympiádě. Od druhého dne kvalifikace jsme si držely takovou pozici, že jsme věděly, že budeme kvalifikované. Ale se Sárou jsme na to vlastně vůbec nekoukaly, ani jsme o tom nemluvily,“ popisuje Burská taktiku mlčení, která českým jachtařkám vyšla.

Původním cílem bylo LA

Obě jachtařky přitom tvoří posádku teprve dva roky. „Původně bylo naším cílem až Los Angeles 2028, ale nějak si to dobře sedlo a povedlo se to už teď do Paříže,“ říká Tkadlecová.

„Začátky byly vlastně dost náhodné, protože jsem neměla absolutně žádnou zkušenost s 49erem. Sára se musela chopit role trenéra, kdy nejenže musela dělat svoji práci, ale taky musela učit jednotlivé kroky mě,“ popisuje Burská proces v začátcích spolupráce.

Souboj sester

Burská se od Tkadlecové učila rychle. A tak se společně zúčastní letních Her v Paříži, respektive v Marseille, kde se jede olympijská regata. Na jihovýchodě Francie se potkají s windsurfařkou Kateřinou Švíkovou, která v boji o olympiádu musela pokořit i mladší sestru Báru.

„Objaly jsme se a řekly si, že se máme rády, a že do toho jdeme a dáme do toho maximum, a uvidíme, jak to dopadne. Určitě to nebylo smutné, skončily jsme na prvním a druhém místě, takže jsme obě byly moc šťastné,“ popisuje Kateřina Švíková sesterský souboj.

Už je na cestě! Olympijský oheň, který byl zapálen během slavnostního ceremoniálu v Olympii, putuje z Řecka do Francie na palubě historické plachetnice Belem. ⛵️ Loď z roku 1896 připluje do Marseille už 8. května. ⚓️ pic.twitter.com/jpX2SYp9at — Český olympijský tým (@olympijskytym) April 30, 2024

Kateřina Švíková i duo Burská-Tkadlecová vzhledem k místním podmínkám budou trávit necelé tři měsíce do startu olympiády hlavně v zahraničí. Česká posádka v Zadaru, kde má chorvatského kouče, a Kateřina Švíková v Cádizu, odkud je zase její španělský trenér.

Pak se všechny tři Češky přesunou do Marseille, kde si ještě před začátkem olympijských soutěží zatrénují. Rozjížďky tam pak začnou 28. července, dva dny po oficiálním zahájení Her v Paříži.