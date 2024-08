Nula hlasů, memy a vtipná videa. Australané chtějí omluvu za tanečnici breakdance, výbor ji brání

On-line petice požaduje omluvu od ní i od šéfky australské olympijské mise Anny Mearesové za to, že byla Gunnová nominována do australského olympijského týmu.

Vystoupení Rachael Gunnové během olympijských her v Paříži:

V petici se také uvádí, že šestatřicetiletá sportovkyně je zároveň členkou výkonného výboru pro breakdance v Austrálii a měla tak zmanipulovat nominaci ve svůj prospěch. Ve čtvrtek ráno měla přes 45 000 podpisů.

Podle AOC petice obsahuje lživé informace a podněcuje nenávist proti tanečnici. „Tato petice rozdmýchává nenávist veřejnosti bez jakýchkoliv faktických podkladů. Se žádným sportovcem, který reprezentoval svou zemi na olympijských hrách, by se nemělo zacházet tímto způsobem. Podporujeme doktorku Gunnovou a Annu Mearesovou,“ uvedl v prohlášení výkonný ředitel výboru Matt Carroll.

Carrol zdůraznil, že Gunnová si nominaci vysloužila na nezávislých kvalifikačních soutěžích. „AOC se cítí uražen útokem na šéfku naší mise Annu Mearesovou. Nehrála žádnou roli v kvalifikačních soutěžích ani v nominaci sportovců,“ uvedl Carroll.

The AOC has condemned an anonymous online petition attacking Breaking competitor Rachael Gunn as vexatious, misleading and bullying.



The AOC has written to https://t.co/PrEy9RICJw which has published the petition demanding it be immediately withdrawn. 👉 https://t.co/KrMErsoU66 pic.twitter.com/rXV79RkqU8