Surfař jako z photoshopu, nebo střelec s rukou v kapse. Olympiáda dělá ze sportovců virální fenomén

Sociální sítě plní v posledních dnech fotky a videa hlavně z dějiště olympijských her v Paříži. Virálně se zatím asi nejvíce proslavila fotografie brazilského surfaře Gabriela Medini, jehož levitující póza zachycená nad vlnami moře společně s prknem na první pohled vypadá, jako kdyby byla upravena v počítačovém programu.

Ve skutečnosti se však o jedinečný snímek postaral fotograf Jerome Brouillet, který ji na sociální síti X skromně okomentoval, že o jeho slávu se postarali především fanoušci.

I have been asked hundreds times why this shot has been so viral. But you all made it viral. Not me. So why did you? 🙂 pic.twitter.com/xze9EzCMSZ