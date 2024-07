Do Paříže míří 16 ruských a 17 běloruských sportovců, startovat budou v neutrálních barvách

Aktualizovaný seznam, který zahrnuje deset sportů, se ještě může změnit. Zatím MOV eviduje celkem 19 odmítnutých pozvánek na ruské a sedm na běloruské straně.

Do konce června prošlo ve třech vlnách prověrkou 47 sportovců z těchto dvou zemí, přičemž 20 z nich svůj start v Paříži potvrdilo.

Kolektivně odmítli účast v Paříži na popud domácích svazů judisté a zápasníci, i když zápasník Šamil Mamedov podle specializovaného webu Inside the Games stále figuruje mezi přihlášenými.

Kvůli ruské invazi s podporou Běloruska na Ukrajinu z února 2022 se nesmějí pařížských her účastnit oficiální výpravy těchto zemí ani týmy v kolektivních sportech.

Sportovci budou ve výsledcích uvedeni se zkratkou AIN označující individuální neutrální sportovce a jejich případné medaile se nebudou započítávat do hodnocení zemí. Na oblečení nebudou moci mít státní symboly ani barvy, při vítězství se jim nebude hrát státní hymna.

