‚Rozhodl zájem Nymburka.‘ Basketbalista Hruban se po dvou letech vrací do Česka a těší se na Ligu mistrů

Kapitán basketbalové reprezentace Vojtěch Hruban je zpátky v Nymburce. Po dvou letech strávených v zahraničí se tak vrací do klubu, ve kterém odehrál deset sezon a získal devět mistrovských titulů. Již z lavičky sledoval ligovou výhru Nymburka nad Pardubicemi 88:66 v zápase, který byl určený školákům základním škol. Nymburk 18:40 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Jak se člověk sžívá s atmosférou ve středočeském klubu?

Jde to překvapivě lehce. Je tu spoustu známých tváří, příliš se se toho nezměnilo a je to návrat domů. Strávil jsem tu velkou část nejen kariéry a života. Čekám, až se zapracuju basketbalovým stylem, to je práce na několik týdnů, tak uvidím, jak to půjde.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o návratu kapitána basketbalové reprezentace Vojtěcha Hrubana do Nymburka

Jaká vás čeká v týmu role?

Ještě úplně nevím, tým šlape, takže bych chtěl zapadnout do toho, jak hrajeme. Chci pomoct s řešením v útoku a rozšířit soupisku. S množstvím zápasů, které nás čekají, je potřeba mít kvalitu z lavičky a to bude moje role. Ale teď jsem dorazil a jsem po prvním tréninku, takže jsme to příliš neřešili.

Působil jste v Anglii, Francii nebo Itálii. Co vám osobně roky v zahraničí přinesly?

Super zkušenost a za nic bych ji nevyměnil. Když je člověk doma, tak je v komfortní zóně a v zahraničí to je jiné. Je na nás větší tlak a máte jinou pozici. Poznali jsme spoustu lidí, se kterými budu stále v kontaktu, a zkusili jsme si žít v jiné zemi. A také mám jiný nadhled k basketbalu obecně.

Nymburk vyhrál v Lize mistrů i třetí skupinové utkání, v Praze porazil německou Vechtu 93:74 Číst článek

Jak těžké bude navázat na úspěchy s Nymburkem? Získal jste v Česku už devět titulů.

Letos náš tým vypadá slušně a je radost na to koukat. Doufám, že další úspěchy přijdou letos, máme na to sílu. Bude to chtít také trochu štěstí a načasování formy.

Co rozhodlo o vašem návratu?

Určitě zájem Nymburka, za to jim chci poděkovat. Ve chvíli, kdy se řešil můj konec v Itálii, tak se mi hned ozvali a vyjádřili zájem. S rodinou jsme si chtěli po italském angažmá, které se nepovedlo, spravit chuť a vrátit se. Vlastně nevím, proč mě tam původně chtěli. Poté je fungování v týmu těžké a v Nymburce to bude něco jiného.

Bude pro vás i celý Nymburk osmifinále Ligy mistrů velkou výzvou?

Ano, těším se na to, ta soutěž mě baví a rád ji hraju. To, že v ní pokračujeme, bylo důvodem, proč jsem se chtěl vrátit. A zároveň chtěl Nymburk posílit.

Kapitán basketbalové reprezentace Vojtěch Hruban se po dvou a půl letech vrací do Nymburka. S českým šampionem se domluvil na smlouvě do konce sezony.https://t.co/Guhl0MbZ7E pic.twitter.com/elUbZCqMU0 — ERA Basketball Nymburk (@basketnymburk) December 12, 2024