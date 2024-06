Všechny tři české beachvolejbalové páry slaví v Ostravě postup ze skupiny. V sobotu je čeká osmifinále

Všechny tři české beachvolejbalové páry postoupily na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě do play-off. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem nejprve porazili Němce Lukase Pfretzschnera se Svenem Winterem, pak již s jistotou postupu podlehli ve dvou setech Brazilcům Andrému s Georgem. Stejně jako Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem i Barboru Hermannovou s Marií-Sárou Štochlovou je v sobotu ve vítkovickém areálu pod vysokými pecemi čeká osmifinále. Ostrava 21:11 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beachvolejbalisté Jakub Šépka a Jiří Sedlák na turnaji v Ostravě | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

V první sadě plné dlouhých výměn Šépka se Sedlákem na Brazilce nestačili. Druhý set byl vyrovnaný, Češi v prudkém lijáku neproměnili čtyři setboly, zatímco André s Georgem využili druhý mečbol.

„Teď to jsou hodně smíšené emoce, trošku hořká tečka na konec skupiny. Ve druhém setu jsme byli hodně blízko, ale pořád jsme hrozně nadšení za tuhle příležitost,“ řekl Šépka.

Zápas Perušiče se Schweinerem s nizozemským párem Leon Luini, Christiaan Varenhorst soupeř skrečoval. O druhém místě úřadujících mistrů světa v minitabulce tří týmů se dvěma výhrami rozhodl jediný míč.

Hermannová se Štochlovou po výhře 2:0 na sety nad Švýcarkami Joanou Vergéovou-Dépréovou s Anou Mäderovou podlehly stejným poměrem Katje Stamové s Raisou Schoonovou. Nizozemky v prvním setu téměř nechybovaly a ovládly ho 21:16. Druhá sada premiérového vzájemného utkání byla od začátku ještě jednoznačnější, nicméně výhra Kanaďanek nad Švýcarkami poslala domácí jedničky do osmifinále.

„Holanďanky byly bezchybné, my těch chyb naopak udělaly hodně. Škoda prvního setu, tam si myslím, že jsme se hezky držely. V tom druhém jsem si vybrala tu šedivku, kterou měla Maruška v prvním zápase,“ řekla Hermannová. „Měla jsem na hřišti pocit, že se pořád snažíme dotahovat někoho, kdo je momentálně o dobrou třídu výš než my,“ doplnila.

V úvodním utkání proti Švýcarkám Hermannové se Štochlovou skvěle vyšel vstup do zápasu, jenže soupeřky manko brzy zlikvidovaly osmibodovou šňůrou. Série se i nadále střídaly na obou stranách, koncovku nakonec zvládly lépe domácí hráčky. Druhá sada nabídla ještě větší drama, Češky odvrátily dva setboly a samy proměnily hned první. Díky tomu na třetí pokus poprvé zdolaly bronzové medailistky z olympiády v Tokiu a oplatily jim loňskou prohru z ostravského osmifinále.

„Dvakrát jsme ve druhém setu ztratily náskok a dvakrát jsme si ho zase získaly, takže šlo vidět, že jsme v tom zápase úplně ‚all in‘ a nevypouštíme žádný balón. Měly jsme trošku výhodu, že švýcarské holky měly velký nátlak co se olympijských bodů týče, takže je to dost svazovalo a nehrály s takovým klidem,“ uvedla Hermannová. „V koncovce druhého setu mi přišlo, že já jsem sice vyklepaná, ale na soupeřce bylo vidět, že je na tom úplně stejně, ne-li ještě hůř. I to mi pomohlo do toho jít hlava nehlava,“ dodala Štochlová.

První set zápasu Šépky se Sedlákem proti Němcům rozhodla tři česká esa z podání, ve druhém se Sedlák blýskl dvěma důležitými bloky. Drobný náskok už domácí volejbalisté, kteří spolu hrají první sezonu a do hlavní soutěže se dostali díky divoké kartě, pokaždé udrželi až do konce.

„Hráli jsme docela konzistentně. Nebyly takové výkyvy, jaké většinou máme, třeba v předchozím zápase, což je dost vidět i na skóre. Ten konzistentní výkon nás spolu s taktickými pokyny a statistickými poznatky od našeho trenérského týmu dotáhnul k tomu, že jsme soupeře nakonec v obou koncovkách udolali,“ řekl Šépka.

„Jako outsideři máme tu výhodu, že se do toho můžeme opřít, můžeme víc zariskovat. Protože jak bylo vidět v prvním i ve druhém zápase, tak na naše soupeře, hlavně i díky našemu domácímu prostředí, dopadá velký tlak,“ doplnil Sedlák.