Čeští reprezentanti v box-lakrosu hrají na mistrovství světa. Cílem je navázat na loňské sedmé místo

Box-lakros je týmový kontaktní sport podobný hokeji. Hraje se na stejném hřišti mezi mantinely, ale na umělé trávě. Pět hráčů v poli na každé straně si přihrává míček holemi se síťkou na konci a snaží se ho dostat do branky střežené brankářem. Hraje se na čtyřikrát patnáct minut.

Jeho předchůdcem je field-lakros, který se hraje v desetičlenných družstvech na poli o velikosti fotbalového hřiště. Box-lakros je populární hlavně v Kanadě, kde se hraje v létě na hokejových hřištích, kde se neudržuje ledová plocha.

Češi na mistrovství světa

Češi si na světovém šampionátu v americké Utice nevedou vůbec špatně. Trenér Petr Poupě svoje svěřence dovedl na úvod k jasnému vítězství nad Jamajkou 23:4. Ve druhém zápase ve skupině si Češi poradili Tchaj-wanem 24:4.

O končeném umístění v základní skupině rozhodne jejich pondělní souboj se Skotskem. První dva týmy ve skupině mají ale jisté minimálně předkolo play-off.

Cílem reprezentace na mistrovství světa je alespoň obhájit loňské sedmé místo. Pozici českého lakrosu na světové scéně přibližuje asistent trenéra Martin Mrlík.

„Mezi lakrosovými velikány, jakým je třeba Kanada, jsme uznávanou zemí, protože jsme box-lakros začali propagovat v Evropě. V Čechách patří lakros mezi menší sporty. V současnosti se lakros ve variantě tzv. Sixes, což je kombinace field-lakrosu a box-lakrosu, dostal na olympijské hry, takže předpokládáme, že bude popularita stoupat,“ doufá.

Sixes se hrají na o něco větším hřišti než box-lakros v šesti hráčích v poli na obou stranách. První mistrovství světa mužů a žen se budou konat v roce 2026.

Co se týče kritérií pro účast na olympijských hrách, měla by být určena na začátku příštího roku poté, co organizátoři her a Mezinárodní olympijský výbor stanoví počet účastnických družstev. Do té doby se na hry nekvalifikuje žádný tým.

