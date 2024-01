V posledním utkání mistrovství Evropy porazili čeští házenkáři Řecko 29:20. Ve skupině skončili třetí

Český celek obsadil ve čtyřčlenné skupině F třetí místo s dvěma body. Reprezentační výběr při premiéře na velké akci pod vedením Sabatého nesplnil postupový cíl a na Euru podruhé za sebou vypadl už v úvodní části. Předloni na Slovensku ještě pod vedením trenéra Rastislava Trtíka v základní skupině s pozdějšími finalisty Švédskem a Španělskem nepostoupil pouze o gól a obsadil 13. místo.

Sabaté, jehož pozice může být po sobotní porážce v klíčovém utkání s Portugalskem v ohrožení, nasadil do souboje s Řeckem poprvé na turnaji Mořkovského. Mimo sestavu tentokrát zůstal ze zdravotních důvodů Babák a po jednozápasové výpomoci i trenér brankářů Galia. Na pozici gólmanské dvojky se vrátil Hrdlička.

Český tým si chtěl vítězstvím nad Řeckem vytvořit lepší pozici pro los play off kvalifikace mistrovství světa a přes zklamání z vyřazení už v základní skupině hrál od úvodu velmi koncentrovaně. Sabatého svěřenci měli navrch a po vyrovnané úvodní dvacetiminutovce odskočili ve skóre.

🇨🇿 Czechia was on 🔥 today, grabbing their first win at the #ehfeuro2024! 🔝



🌟 𝐆𝐫𝐮𝐧𝐝𝐟𝐨𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡: 𝐓𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐌𝐑𝐊𝐕𝐀 🌟#heretoplay pic.twitter.com/YM4m3vDi4E