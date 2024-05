První etapový vavřín na Giru patří Narváezovi, ten v cílové rovince ujel i Pogačarovi. Hirt a Černý zaostali

Narváez se udržel za Pogačarovým kolem při jeho nástupu v závěrečném stoupání zhruba čtyři kilometry před cílem, ve sjezdu se pak na vedoucí dvojici dotáhl Schachmann. Úřadující ekvádorský mistr byl v cílové rovince nejrychlejší, připsal si druhé etapové vítězství na Giru po roce 2020 a je prvním letošním majitelem růžového trikotu.

„Je to skvělý pocit. Věděli jsme, že to bude etapa pro mě a pracovali jsme na tom. Držet se nejlepšího cyklisty na světě ve stoupání bylo hodně těžké, proto je tohle mimořádné vítězství. Ještě teď mě to bolí. Na konci to bylo fakt drsné, ale zvládl jsem to,“ pochvaloval si Narváez, jenž byl na začátku letošního roku druhý v etapovém závodu Tour Down Under.

Češi v pelotonu

Český vrchař Jan Hirt dojel pětadvacátý s odstupem 20 sekund na vítěze. Jeho krajan a kolega z týmu Soudal-Quick Step Josef Černý obsadil se čtvrthodinovou ztrátou 171. pozici.

Navzdory neúspěšnému útoku na etapové vítězství potvrdil Pogačar na úvodních 140 kilometrech, že je při své první účasti na Giru velkým favoritem na celkové prvenství.

Dvojnásobný šampion Tour de France vyhlásil na letošek cíl triumfovat na Giru i Tour, což se naposledy v jedné sezoně povedlo v roce 1998 Italovi Marcu Pantanimu.

Zahajovací etapa obsahovala tři kategorizovaná stoupání včetně toho na vrchol Superga, kde právě před 75 lety 4. května 1949 při letecké havárii zahynuli všichni členové tehdejšího slavného fotbalového týmu FC Turín.

Ještě náročnější etapa je na programu v neděli ze San Francesca al Campo do Santuaria di Oropa, jež po 150 kilometrech vyvrcholí vrchařskou prémií první kategorie. Vítěz závodu bude korunován 26. května v Římě.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 1. etapa (Venaria Reale - Turín, 140 km): 1. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers) 3:14:23, 2. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe), 3. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) oba stejný čas, 4. Baudin (Fr./Decathlon- AG2R-La Mondiale) -6, 5. Conci (It./Alpecin-Deceuninck), 6. Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck) oba -10, ...25. Hirt -20, 171. Černý (oba ČR/Soudal-Quick Step) -14:52. Průběžné pořadí: 1. Narváez 3:14:13, 2. Schachmann -3, 3. Pogačar -6, 4. Baudin -16, 5. Caruso (It./Bahrain Victorious) -17, 6. Conci -18, ...25. Hirt -30, 171. Černý -15:02.