Házenkářky na mistrovství světa skončí bez medaile. Ve čtvrtfinále podlehly Francouzkám vysoko 22:33

České házenkářky prohrály ve čtvrtfinále mistrovství světa s Francií vysoko 22:33 a do bojů o medaile nepostoupily. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla ztrácely v Trondheimu s velkým favoritem po prvním poločase dvě branky, po změně stran však daly jen šest gólů a obhájkyně stříbra a úřadující olympijské šampionky už dominovaly. Trondheim (Norsko) 19:16 12. 12. 2023 (Aktualizováno: 20:28 12. 12. 2023)

Národnímu týmu se nepovedlo navázat na vítězství z předchozího utkání s Francií loni v dubnu v evropské kvalifikaci. Pro Češky čtvrtfinálovou prohrou účinkování na šampionátu nekončí. Dahlovy svěřenkyně si zahrají ještě dva zápasy o páté až osmé místo: nejprve v pátek s poraženým z duelu Švédsko - Německo.

Český tým postoupil do čtvrtfinále mistrovství světa teprve podruhé od rozdělení federace a minimálně vyrovná dosavadní maximum, jímž je osmé místo z roku 2017 pod trenérem Janem Bašným. Dahlův výběr má zároveň už jistou účast v dubnové olympijské kvalifikaci a v závěru šampionátu bude bojovat o co nejlepší výchozí pozici.

„Asi nikdo od nás nečekal, že bychom mohli vyhrát. Ale my jsem měli svá očekávání uvnitř týmu. Chtěli jsme předvést dobrý výkon, odehrát dobrý zápas. Musíme si přiznat, že ještě nejsme na úrovni Francie. Myslím, že tenhle výsledek nebude mít vliv na páteční zápas. Teď se musíme pokusit trochu dobít baterky a přichystat se asi na Německo, i když to samozřejmě záleží na výsledku čtvrtfinále,“ řekl ve svazové nahrávce pro média Dahl.

„Francie je světový tým, byly jsme si vědomé jejich kvalit. Myslím, že obrovský úspěch je už to, že jsme se do čtvrtfinále vůbec dostaly. Teď se porveme o co nejlepší umístění a nejlepší vstup do kvalifikace o olympijské hry,“ uvedla brankářka Sabrina Novotná.

Vyrovnaný první poločas

Češky vstoupily do čtvrtfinále lehce nervózně a od úvodu musely dotahovat. Nedařilo se jim především v defenzivě a už po necelých deseti minutách se dostala mezi tyče gólmanská dvojka Novotná, která nahradila jedničku Kudláčkovou.

Češky za prvních dvanáct minut hned desetkrát inkasovaly a nabraly ztrátu 6:10. Trenér Dahl si vzal oddechový čas a jeho svěřenkyně se pak výrazně zlepšily.

Až ve třinácté minutě si první úspěšný zákrok připsala česká brankářka, Novotná poté do přestávky zasáhla ještě několikrát a její tým dokázal manko do poločasu snížit.

Dahlův výběr přestal dělal technické chyby, kterých si za úvodních osmnáct minut připsal hned sedm. Čtyřmi góly přispěly Jeřábková s Malou a Češky těsně před pauzou snížily na rozdíl jedné branky. Už po uplynutí času zkušeně proměnila sedmičku Toublancová a poslala mistryně světa z let 2003 a 2017 do vedení 18:16.

Úvodu druhé půle na rozdíl od začátku prvního dějství dominovaly brankářky. Češky dokázaly ještě jednou snížit na jednogólové manko, ale pak už na favorita, který na šampionátu vyhrál všech šest předchozích zápasů včetně nedělního proti obhájci zlata Norsku, nestačily.

Francouzky šňůrou tří tref odskočily v 35. minutě do čtyřgólového vedení a definitivně získaly kontrolu nad utkáním. Kouči Krumbholzovi vyšlo střídání mezi tyčemi a čerstvá gólmanka Glauserová si připsala za druhou půli dvanáct zákroků z osmnácti pokusů, jimž čelila.

Trápení v útoku

„Po prvním poločase jsme měly určitou naději. Zlomilo se to v té páté minutě druhého poločasu, jak jsme neproměnily některé šance. Pak už nám to tam přestalo padat. Klíčovým faktorem zápasu bylo, že Francie vystřídala brankářku. Ve druhém poločase měla jejich brankářka úspěšnost skoro 70 procent, na tom jsme ztroskotaly,“ mínila Novotná.

Češkám po náročném přesunu po osmifinálové skupině z dánského Frederikshavnu, který se vinou zpoždění letadla protáhl, začaly viditelně docházet síly. Trenér Dahl musel sáhnout do sestavy a poslat na hřiště i náhradnice.

„Není to o vysoké porážce, je to o chybějících silách ve druhé půli. Snažili jsme se ze sebe dostat to nejlepší. V prvním poločase jsme dotahovali a dotahovali, plnili jsme náš plán. V druhé půli to bylo těžké. Naše nástroje nejsou na takové úrovni, jako má Francie,“ řekl Dahl.

Češky se trápily v útoku a v závěru druhé půle dokonce jednu chvíli skoro deset minut neskórovaly. I díky tomu nakonec narostl náskok favorita na dvouciferný rozdíl. Francouzky vyhrály i šestnácté letošní utkání.