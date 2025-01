Jsme schopní hrát vyrovnané zápasy s nejlepšími, potěšily české výkony na turnaji trenéra Sabatého

Čeští házenkáři se vrátili domů z mistrovství světa. Na turnaji v Dánsku nezazářili, ale ani nepropadli a umístí se na 18. nebo 19. místě. Poněkud rozpačitá cesta šampionátem reprezentaci paradoxně začala už loni v říjnu. Herning (Dánsko) 20:17 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české házenkářské reprezentace Xavier Sabaté ve svém posledním zápase na lavičce národního týmu | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Na podzim si totiž elitní bundesligový střelec Matěj Klima přetrhal vazy v koleni. A na seznam dlouhodobých marodů se přidali i další důležití hráči, bratři Jonáš a Vojtěch Patzelovi. Trenér Xavier Sabaté nechtěl ve zranění tří útočných opor hledat alibi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak český výkon na mistrovství světa v házené hodnotí Tomáš Mrkva, Jakub Hrstka a trenér Xavier Sabaté

„Jak do defenzivy, tak do přechodu a ofenzivy jsou to pro nás neskutečně důležití hráči,“ přiznal ale gólman a kapitán Tomáš Mrkva, že jejich přítomnost na hřišti týmu chyběla.

Češi bodovali díky remízám proti Švýcarům a Polákům. Po základní skupině měli nejslabší útok na turnaji, ale také jednu z nejlepších defenziv. Právě závěrečný ubráněný polský útok zajistil házenkářům splnění předturnajového cíle, tedy postupu do další fáze šampionátu.„Máme bod, žijeme. A pokud půjde všechno podle papíru, tak jsme dál,“ řekl po remíze s Polskem Mrkva.

Dělby bodů se Švýcarskem a Polskem nejsou špatné. Z prohrami s favority z Německa a Dánska se také počítalo. Nejvíc musí národní tým mrzet porážka s outsidery z Itálie, navíc po velmi špatném výkonu. Pokud by Češi tento duel zvládli, skončili by zřejmě na hraně první desítky a vraceli by se spokojenější.

Házenkáři poslední zápas mistrovství světa s Dánskem nezvládli. S domácím týmem prohráli 22:28 Číst článek

„Kromě toho jednoho zápasu, kdy jsme úplně vyhořeli proti Itálii, si myslím, že jsme odehráli na turnaji šest skvělých zápasů,“ řekl třetí nejlepší střelec reprezentační historie křídelník Jakub Hrstka, který na turnaji uzavřel kariéru v národním týmu.

Spolu s ním se loučí i španělský trenér Sabaté. Zůstanou po něm dva výsledkově rozpačité šampionáty, ale i vynikající obraná práce a začlenění stále ještě náctiletých hráčů do A mužstva.

„Bylo mi potěšením skoro tři roky pracovat s těmito kluky. Myslím si, že česká házená je na tom lépe než před třemi lety. Jsme schopní hrát vyrovnané zápasy s těmi nejlepšími a někdy je i porazit. Jsou tu hráči jako Bláha, Skopár nebo Josef, kteří můžou Česko táhnout dalších patnáct let. Zkušenosti z účasti na takovém turnaji jim v budoucnu určitě pomůžou,“ uzavřel své angažmá v Česku Sabaté.

Na jeho základy budou chtít navázat nový trenéři Michal Brůna s Danielem Kubešem, kteří házenkáře poprvé povedou už v březnu v soubojích evropské kvalifikace proti Chorvatsku.