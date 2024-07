‚Kdybych uměl, co umím teď...‘ Budějovický vodní slalomář Prüher vzpomíná na účast na olympiádě

Doposud aktivní sportovec a trenér českobudějovické mládeže Jakub Prüher byl v roce 1992 členem reprezentace na letních olympijských hrách v Barceloně. Tehdy mu bylo 24 let. Dnes sleduje olympiádu v televizi, samozřejmě také velmi zblízka z komunity vodáckého sportu. S jakými nadějemi vyhlíží letošní českou kanoistickou účast? „Naše mladé holky mohou překvapit. Právě už tím, že si svá místa vyjely, to potvrdily,“ popisuje. České Budějovice 20:23 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní slalomář Jakub Prüher vzpomíná na účast na olympiádě | Foto: Judita Šímová | Zdroj: Český rozhlas

„Naděje jsou veliké. Jířa Prskavec jede obhajovat, i Lukáš Rohan je mazák. Už jen to, že se na olympiádu dostanou, znamená možnost slušného umístění. Na hry totiž jede z každého státu jeden člověk, zatímco na mistrovství světa nebo ve světovém poháru jsou tři,“ vysvětluje Jakub Prüher.

Dalšími žolíky ve vodním slalomu jsou podle něj ženy. „Naše mladé holky mohou překvapit. Právě už tím, že si svá místa vyjely, to potvrdily. Nominace je takovej mazec, že si to nikdo nedovede představit – tam je jedno místo a my na takové úrovni máme třeba pět závodníků. Tak to je taková malá olympiáda,“ dodává.

Díky takto přísnému výběru se na olympiádě sejde vlastně menší konkurence než na „svěťácích“. „Ale zase je tam podstatně větší tlak,“ upozorňuje Jakub Prüher, „protože systém sportu vynáší olympiádu do nebes. A je zajímavé, že na ní někdy vyhrávají lidé, kteří třeba mistrovství světa nebo světový pohár nikdy nevyhráli. Je to nastavení hlavy. A je to vrchol, to si nebudeme zastírat.“

Sám Jakub Prüher se kdysi na olympiádu probojoval. Bylo z toho ale jen 29. místo. „Já už si to radši ani nepamatuju. Byla to takováhle nějaká příčka. To se nepovedlo,“ usmívá se. A co se nezdařilo? „Asi jsem neuměl jezdit. Kdybych uměl jezdit tak, jako umím teď, a věděl, co mám dělat, jako teď... No, byl jsem mladej,“ komentuje.

K úspěchu české, respektive tehdy ještě federální reprezentace ale vodní slalomář z Českých Budějovic přispěl velmi. „Já jsem pro nás vyjel na mistrovství světa rok předtím tři místa. Takže na olympiádu mohli tři singlíři – já, Lukáš Pollert a Juro Ontko, Slovák z Liptovského Mikuláše. Tím jsme měli poměrně velkou šanci, že někdo z nás tam to dobrý místo vezme. A Lukáš to vzal docela slušně, ne?“

Další vzpomínky Jakuba Prühera na olympiádu si můžete poslechnout v nahrávce v úvodu článku.