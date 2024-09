Podal jsem důstojný výkon a hlavně se nezranil. Už se těším do skal, hlásí po Světovém poháru lezec Ondra

Sportovní lezec Adam Ondra stříbro na domácím podniku Světového poháru v boulderingu neobhájil. Ve večerním šestičlenném finále na Letenské pláni pod umělým osvětlením a bouřlivou kulisou vylezl až na vrchol jediný boulder, zapsal i dvě zóny ale to mu stačilo jen na poslední příčku. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že se mu ozvalo i bolavé rameno a také prozradil jaké má plány pro nadcházející týdny. Praha 22:26 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra ve finále Světového poháru v boulderingu v Praze | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Adame, jak hodnotíte konečné šesté místo?

Jsem spokojený. Užil jsem si to. Jsem rád, že jsem alespoň ten jeden top divákům ve finále na posledním boulderu předvedl, protože jsem jim ho dlužil.

K druhému topu nebylo daleko, to by pak možná vyšlo i na lepší umístění..

Kdybych měl zdravé levé rameno, tak bych byl asi druhý. Bylo těžké řešit dilema, zda do toho jít naplno a riskovat, že se zraním a pár měsíců nezalezu. Byl to ten jeden a samý krok, ve kterém se mi to před třemi měsíci stalo. Dal jsem tři pokusy na půl plynu, čtvrtý pokus byl na devadesát procent a hned mi to rameno zabolelo. Těší mě, že jsem se nezranil a že můžu s klidem na skály. Podal jsem důstojný výkon.

Jaké ohlasy jste zatím stihl během Světového poháru zachytit?

Ještě jsem neměl tolik času se bavit s ostatními. Byl jsem zvědavý spíše v loňském ročníku, kdy už jsem se všech ptal i v izolaci. Letošní ročník minimálně potvrdil, ale možná i předčil atmosférou ten předchozí. Všichni jsou spokojení.

Myslíte si, že obliba sportovního lezení v Česku roste?

Určitě. Stačí si zajít na jakoukoliv komerční stěnu ve velkých městech a jsou opravdu plné. Baví to děti, dospělé, ale také lidi v důchodovém věku. Lezení je skoro pro každého.

Jaké máte plány v nejbližších týdnech?

Jako největší úspěch považuji, že jsem se při závodě nezranil. I když to dnes na prvním boulderu ve finále bylo hodně blízko. Vím, že si teď můžu naordinovat nějakou skalní kůru. Levé rameno si doléčím a primárně se chci vrátit na skály. Chci se věnovat spíše výkonnostnímu lezení, protože cítím, že mám ještě něco natrénováno z olympiády. Abych to správně zkombinoval s rodinným životem, tak některé skály polezu v Moravském krasu, ale pak také jsou plány, které míří do Španělska, Francie nebo Norska.