Motocyklista Michek je i po zkrácené etapě na Dakaru na 15. místě. Loeb krátce po startu havaroval

Účastníci 47. ročníku slavné rallye měli v úterý absolvovat rychlostní zkoušku o délce 496 km, ale pořadatelé ji s ohledem na předcházející náročnou etapu Chrono48 a zejména nepříznivé počasí v cílové oblasti Hanakíjá o 169 km zkrátili.

Michek si připsal zatím nejlepší dílčí výsledek. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group byl na prvním mezičase dokonce druhý, poté ale klesl a pohyboval se na hranici elitní desítky.

Za Santolinem nakonec zaostal o 6:42 minuty. V cíli už jsou i Milan Engel a Dušan Drdaj, kteří by se měli umístit v závěru třetí desítky etapového pořadí.

Po pondělním odstoupení obhájce triumfu v kategorii osobních automobilů Carlose Sainze ze Španělska má v úterý velké problémy další hvězda klasické rallye.

Francouz Sébastien Loeb krátce po startu havaroval, devítinásobný mistr světa ale pokračoval v závodě. Na 69. kilometru rychlostní zkoušky ztrácel na nejrychlejšího Mattiase Ekströma ze Švédska 50 minut.

😱 Here is how @SebastienLoeb and @FabianLurquin crashed earlier on Stage 3. Fortunately they managed to get back on track. 🚘



