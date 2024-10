Nečekala jsem, že by se mohl podařit návrat Velké ceny. Většina Brňanů to ocení, myslí si primátorka

Dohoda o podpoře MotoGP ze strany města Brna a jihomoravského kraje dospěla do cílové rovinky. Na autodromu v Brně podepsali pořadatelé s hejtmanem, starostkou a prezidentem Autoklubu memorandum, podle kterého by město a kraj měli v příštích pěti letech poskytnout 175 milionů korun každý. „Odpovídá to z mého pohledu nákladům, které jsou s tím spojeny,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Rozhovor Brno 20:27 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Díky Velké ceně je Brno známé po celém světě, říká primátorka (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Velká cena České republiky silničních motocyklů se v Brně pojede příští rok 18. až 20. července. Závod se do mistrovství světa vrátí po pěti letech. Co je obsahem vámi podepsaného memoranda s pořadateli, kromě zmíněné finanční podpory?

Řekla bych, že zmíněná finanční podpora je asi to nejdůležitější, protože jsme o tom museli rozhodovat i na zastupitelstvu, jestli skutečně jako město Brno chceme tuto akci podporovat takovou částkou.

Jinak memorandum samozřejmě obsahuje obecnější formulace, které hovoří o tom, z jakého důvodu chceme takovou akci v Brně mít a jaký bude mít další přínos pro Brňany a další osoby.

Brněnský autodrom vedl proti městu i kraji několik žalob. Ty tedy byly před podepsáním memoranda vyřešeny, respektive staženy?

V tuto chvíli nejsou vyřešeny všechny soudní spory, ale je to z toho důvodu, že je to po právní stránce poměrně problematické, protože účastníkem některých řízení je insolvenční správce, nikoliv firma Automotodrom jako taková. Tudíž firma nemůže sama brát návrhy zpět.

BREAKING: We're going back to Brno!



One of #MotoGP's most legendary circuits returns to the calendar for 2025 and beyond! #CzechGP pic.twitter.com/tRtwWetpXV — MotoGP™ (@MotoGP) August 28, 2024

Ale probíhají jednání o tom, aby soudní spory, pokud to bude jenom trochu možné, byly ukončeny. Jasně jsme si se zástupci Automotodromu řekli, že chceme začínat s čistým stolem, že skutečně máme jediný společný zájem a to vrátit Velkou cenu do Brna.

Finanční přínos

Proti závazku dát ročně na pořádání mistrovství světa silničních motocyklů 35 milionů korun hlasovali opoziční zastupitelky za Zelené. Nemají pravdu, že by prostředky měly jít spíš na podporu sportování dětí a mládeže?

Ráda bych uvedla, že samozřejmě máme velké množství jiných dotačních titulů, které jsou zaměřeny na podporu sportování nejen dětí a mládeže, ale i ostatních osob. Ale zaměřujeme se samozřejmě i na ty nejmladší.

Tohle je prostě jiná aktivita. Bylo to o rozhodování každého jednotlivého zastupitele, jestli akci podpoří nebo ne. Z mého pohledu Velká cena do Brna patří. Bohužel jsem byla u toho, když jsme museli Velkou cenu ukončit.

Velmi mě to mrzelo a musím se přiznat, že jsem netušila nebo nečekala, že by se mohl podařit návrat Velké ceny. Myslím si, že většina Brňanů to ocení.

Máte odhad finančního přínosu pro region právě díky pořádání této víkendové akce?

Vždy jsme říkali a stále to platí, že hlavní finanční přínos jde do rozpočtu města Brna. To byl i jeden z našich hlavních argumentů v minulosti, kdy jsme jednali se státem o tom, aby více podporoval Velkou cenu v Brně.

Dopad na rozpočet města nebo kraje takový není, protože nejsme příjemci daní. Nicméně to má pozitivní vliv na naše podnikatele a jsme samozřejmě rádi i za to, že pro ně ta situace bude výhodná.

‚Po celém světě‘

Pořadatelství zajistí Autoklub ve spolupráci s Automotodromem Brno. Podpoří je kromě města a kraje také Národní sportovní agentura. Jak velkým finančním obnosem jejím prostřednictvím přispěje stát?

To je dotaz spíš na Národní sportovní agenturu. Podle mých informací zatím definitivní částka nebo definitivní rozhodnutí nepadlo. Ale znovu říkám, to není dotaz na mě. Mohu mluvit za město Brno a jak už bylo několikrát řečeno, rozhodli jsme se, že budeme přispívat roční částkou 35 milionů korun.

Jakou zaznamenáváte odezvu mezi obyvateli Brna? Podle některých kritiků je tato podpora do jisté míry motivována populisticky nebo politickými zájmy.

Většinou vnímám pozitivní reakce, protože Brňané skutečně vnímají, že díky Velké ceně je Brno známé po celé Evropě i po celém světě. Téměř každý z nás se setkal s tím, když vycestujeme a řekneme Brno, tak reakce je Velká cena. Ale samozřejmě najdou se i odpůrci.

Z mého pohledu je ta částka adekvátní. Když jsme byli pořadatelem MotoGP v předchozích letech, jako takzvaný spolek MotoGP, tak jsme vynakládali přibližně částky kolem 25 až 30 milionů.

To znamená, je to částka trochu vyšší, ale odpovídá to z mého pohledu nákladům, které jsou s tím spojeny. Vzhledem k tomu, že vím velmi podrobně, jaké náklady se k tomu váží, protože jsme pořádali jako spolek MotoGP v předchozích letech.

Promotérská společnost požadovala v minulosti opravu dráhy. Tu zajistí pořadatel?

V tuto chvíli je dohoda taková, že opravu dráhy by měl financovat samotný vlastník, to znamená pořadatel. Jednoznačně jsme si řekli, že po městě tento požadavek nebude.

Poslechněte si rozhovor ze záznamu v úvodu článku.