Vakoč při svém comebacku táhl peloton. ‚Jsem platným členem týmu,‘ říká rok po vážném zranění

„Za sebe jsem maximálně spokojený. Hnedka po startu jsem se dostal zpátky do závodního módu, byl jsem schopný podat dobrý výkon a podílet se na týmové taktice, takže super den,“ vzkázal do Česka z Argentiny cyklista Petr Vakoč.

‚Zpátky do smečky.‘ Cyklista Petr Vakoč se vrací do sedla po vážném zranění páteře Číst článek

Téměř přesně rok poté, co ho na soustředění v Jihoafrické republice srazilo nákladní auto, 26letý cyklista znovu závodí. Novou sezonu začal v Argentině na etapovém závodě Vuelta a San Juan.

„Cítil jsem se výborně, většinu dne jsem strávil na špici a byl jsem velice platným členem týmu,“ hodnotí prvních 159 kilometrů závodu.

V trikotu týmu Deceuninck-QuickStep na začátku pokrýval úniky a když ujela vhodná skupinka závodníků, jediný Čech v závodě na celém pelotonu udržoval odstup. Jedinou krizovou situaci zažil v druhé polovině etapy.

„Když jsme jeli z kopce asi 70 kilometrů v hodině a bojovalo se o pozice, tak jsem se necítil komfortně. To byl jediný moment, kdy jsem cítil delší výpadek, na stresové situace si musím ještě navyknout,“ přiznal závodník, který se ale bez problémů vyrovnal s velkým argentinským teplem.

6 zlomených obratů

10 kilometrů před cílem pak přenechal boj o etapové vítězství spurterům a jejich pomocníkům. Jeho týmový kolega Álvaro Hodeg skončil pátý. „Álvarovi to bohužel nevyšlo na vítězství, ale předvedl super sprint a je to příslib do dalších etap, nějakou tu může vyhrát.“

První etapu vyhrál Kolumbijec Fernando Gaviria před Italem Matteem Malucellim, třetí skončil Ir Sam Bennett z týmu Bora, kterému rozjížděl spurt Peter Sagan.

Petra Vakoče srazilo nákladní auto vloni v lednu na soustředění v Jihoafrické republice, cyklista měl 6 zlomených obratlů.

Rehabilitaci ale zvládl. V létě se zúčastnil týmového soustředění v italském Livignu. Zvládl říjnové testy a před pár dny se stájí Quick-Step Floors podepsal smlouvu na další rok.