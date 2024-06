Plavce čeká mistrovství Evropy. ‚Nechci se stresovat, že je to poslední šance na olympiádu,‘ říká Horská

Čeští plavci budou mít na mistrovství Evropy v Srbsku poslední možnost kvalifikovat se na olympijské hry. Zatím to vypadá na početně nejslabší olympijskou účast v historii. Minimem bylo šest českých plavců v Sydney v roce 2000, teď mají splněný limit do Paříže zatím jen tři – dálkový plavec Martin Straka a bazénoví Barbora Seemanová s Miroslavem Knedlou. Praha 19:48 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristýna Horská | Foto: Gregory Shamus | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Za limitem zůstaly akvabely, skokani do vody a vodní pólisté se mu ani nepřiblížili a ti všichni už mají po nadějích. Na právě začínajícím evropském šampionátu se mohou na hry kvalifikovat už jen bazénoví plavci. Předseda svazu Jakub Tesárek před rokem trochu s obavami říkal, že možná na olympijských budou jen čtyři plavci, teď v podobný výsledek doufá.

„Tehdy jsem to říkal, že čtyři plavci jsou pro mě málo v porovnání s předchozími olympiádami. Aktuálně je situace taková, že budeme rádi za čtyři nominované bazénové plavce. To by bylo super,“ přiznává Tesárek.

Jedním z těch, komu věří, je Daniel Gracík. Na nedávných závodech v Londýně překonal české rekordy ve všech třech startech, včetně své hlavní trati na 100 metrů motýlek, kde mu olympijský limit utekl o dvě setiny sekundy. Jeho kouč Luka Gabrilo dlouhodobě tvrdí, že kdyby Gracík limit nedal, byla by to zbytečně promeškaná šance.

„Myslím, že Daniel se zlepšuje. Není ještě na vrcholu svého potenciálu, měl úspěšnou zimu a jeho největším problémem je druhá padesátka. Potřebuje se pořádně soustředit na trénink, a když to zvládne, bude podle mě na olympiádě startovat,“ uvedl trenér Gabrilo.

Sen Horské o olympiádě

Stejně tak by na olympijské hry podruhé chtěla i prsařka Kristýna Horská, která byla v Tokiu v semifinále. Po vleklých zdravotních potížích je zatím „druhá pod čarou“, ale podle současných kvalifikačních pravidel by to na olympijské hry nejspíš nestačilo. A tak potřebuje limit dát.

„Jsem z toho ve stresu. Snažím se to nedávat najevo. Hodně bych si to přála, ale pokud se to nepovede, tak se svět nezbortí. Minulý rok jsem ani nevěděla, zda budu ještě plavat. Nakonec jsem se vrátila v takové parádě. Kdyby to tam padlo, tak budu ráda, ale nechci se tím vyloženě stresovat a mít v hlavě, že je to poslední pokus,“ říká Horská.

Pro bazénové plavce začne šampionát v Srbsku příští pondělí – kvalifikace na olympijské hry do Paříže končí s posledním dnem mistrovství 23. června.