Plavci pojedou na mistrovství světa bez Seemanové. ‚Nevnímám to jako problém,‘ říká šéf svazu Tesárek

Čeští plavci zamíří na mistrovství světa v krátkém bazénu, které se koná od 10. do 15. prosince, bez Barbory Seemanové, zato s mistryní Evropy Kristýnou Horskou nebo studentem univerzity v Indianě Miroslavem Knedlou. Celkem pojede do Maďarska osm českých reprezentantů a někteří z nich by mohli útočit na medaile. Budapešť 18:02 5. prosince 2024

„Úplně nevnímám jako problém, že Bára nejede. Jsem naopak rád, že když byl její zdravotní stav na hraně, tak zvolila tuto variantu. Raději si odpočine, doléčí se. Pro nás jsou důležitější výsledky z olympijského bazénu, který bude mít mistrovství světa v létě příštího roku,“ říká šéf svazu Jakub Tesárek.

Hlavními postavami tak budou dva semifinalisté posledních olympijských her, znakař Miroslav Knedla a prsařka Kristýna Horská. „Když jsem si přečetla, že jsem veteránka, říkala jsem si, že už opravdu přišel čas, kdy jsem nejstarší. Ale zase jsem ráda, že máme mladý tým, který nás nahradí, až jednou odejdeme,“ usmívá se mistryně Evropy na 200 metrů prsa.

Knedlova americká cesta

Zatímco Horská dlouhodobě trénuje v Praze, Knedla začal na podzim studovat na americké univerzitě v Indianě. Český plavecký svět je k takovým přesunům spíše skeptický, jen minimum závodníků se po takové změně zlepšilo. Ale u Knedly z toho zatím má i trenérka reprezentace Petra Škábová dobrý pocit.

„S Mírou jsme spokojení. Voláme si, sdělil mi, že byl na začátku na velmi těžkém soustředění. Je to o tom, že si musí zvyknout na tamní systém. V Americe se vždycky začíná prvními šesti nedělemi, které jsou brutální, včetně suché přípravy. Hlavně si musí zvyknout, že nikdo nebude tolerovat jeho absence,“ popisuje Škábová.

Kromě Knedly přiletí na světový šampionát do Evropy i silné světové týmy, i když řada hvězd bude po olympiádě odpočívat. „Přiletí dost Australanů, kteří se už připravují v Šamorině, i docela velká výprava Američanů. Jsou to týmy, které své špičky nechávají doma, ale jejich B i C týmy jsou velmi kvalitní,“ hodnotí Škábová.

