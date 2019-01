Příběh 88letého Orla Božetěcha Kostelky: basketbal mezi černými barony a tankisty přerušený Zátopkem

Osmaosmdesáté narozeniny oslavil tento týden celoživotní člen sportovní organizace Orel Božetěch Kostelka. Jeho život by vydal na román, jeho rodina byla perzekvována nacistickým i komunistickým režimem. I přes všechna úskalí se Kostelka celý život věnoval sportu. Ostatně jeho otec Bedřich patřil k zakladatelům Orla ve Vyškově a byl vynikající gymnasta. Předurčil tak osud svého syna. Brno 22:31 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Božetěch Kostelka v dolech (1955) | Zdroj: Archiv Božetěcha Kostelky

„Jakmile jsem dostal křestní jméno, tak už tím jsem byl vlastně orlem. Bydleli jsme v katolickém domě ve Vyškově, kde byla vzadu orlovna, byl tam sál a velikánské hřiště,“ vzpomíná pro Radiožurnál na dětství ve vyškovském katolickém domě Božetěch Kostelka.

Jako mladý vyzkoušel snad s výjimkou boxu všechny možné sporty, nejvíc se prý ale věnoval basketbalu: „Fotbálek se hrál pořád, postupně se začal hodně hrát volejbal. Později se pak postavili koše a začal se venku hrát třeba i basketbal.“

Kostelka si za Slavoj Vyškov zahrál nejvyšší basketbalovou soutěž, jeden cíl si ale nesplnil. Na maturitním večírku v roce 1950 uzavřel nikdy nenaplněnou dohodu s jedním z učitelů.

„Za deset let, měla být olympiáda v Římě. Když by to bylo možné, tak jsme se domluvili, že si dáme sraz na římském náměstí, byl to myslím 256. sloup. Buď tam budeme jako hráči, aspoň někdo z nás, nebo jako turisté. A ono nevyšlo ani jako turista, ani jako hráč, protože jsem se v roce 1959 oženil. A to už potom zrovna nešlo uvolnit se, ani bych se tam asi z kádrových důvodů nedostal,“ vypráví Kostelka.

Minutu před Zátopkem

Komunistický režim jej totiž pro jeho spojení s katolickou organizací Orel stíhal. Vojnu absolvoval jako politicky nespolehlivá osoba v pomocných technických praporech. Takzvaní černí baroni mezi sebou našli dost basketbalistů na utvoření družstva a na Strahově nastoupili k duelu s tankisty.

„Dopadlo to docela dobře. Jenomže asi minutu před koncem tam přišli gymnasti a atleti vedení Zátopkem a jeho partou. Tím jsme museli zápas ukončit. Protože oni měli trénink a tím to končilo.“

Po konci aktivní kariéry trénoval například basketbalisty Líšně, které dostal do druhé ligy, na odkaz svého otce navazoval také trénováním gymnastů. Po sametové revoluci se podílel na obnově Orla. Ještě před dvěma lety pravidelně cvičil, teď se udržuje trochu jinak. Několikrát denně ho manželka posílá ze třetího patra, kde bydlí, pro něco do sklepa.

„Moji vnuci, basketbalisti, mi to jednou spočítali. Říkali: ‚Dědo ty nemusíš trénovat, když budeš doma posluhovat, tak je to jako trénink,“ usmívá se Božetěch Kostelka, který tento týden oslavil osmaosmdesáté narozeniny.