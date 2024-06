Termín jsme posunuli kvůli nejlepším týmům světa, říká Chadim o Pražském baseballovém týdnu

Po odpoledním Utkání hvězd baseballové extraligy v areálu Tempa Praha je na programu reprezentační přestávka, kterou vyplní svými zápasy jeden z nejstarších turnajů Evropy. Už v sobotu 6. července startuje asi nejnabitější Pražský baseballový týden v historii. Čeští reprezentanti se v areálu Eagles v pražské Krči postupně utkají s Tchaj-wanem, Německem a poprvé v historii na domácí půdě také s věhlasnými Japonci. Rozhovor Praha 15:18 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české baseballové reprezentace Pavel Chladim (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Proč došlo k posunu termínu Pražského baseballového týdne?

Chtěli jsme to obsadit nejlepšími týmy. Dlouhodobě japonský a tchajwanský tým jezdí na Haarlemský týden do Nizozemska. Z pohledu roku zahájení je nejstarším turnajem, ale vzhledem k tomu, že se posledních patnáct let koná jenom každý druhý rok, tak Pražský baseballový týden se 43. ročníky je nejstarším turnajem v Evropě. Haarlemský týden začal ale dříve.

Dlouhodobě u nich hraje japonský tým, který my chtěli dotáhnout i k nám. Řekli nám, že jako příprava na Haarlemský týden je to perfektní, jenom to musíme udělat tak, aby pak mohli přelétnout do Amsterdamu. Přizpůsobili jsme se a netradičně končí náš turnaj v úterý 9. července, Haarlemský týden začíná v pátek 12. července.

Je ve hře, že by jste tento termín zvolili i do budoucna?

Nevidím úplně do všeho organizačního. V momentě, kdy chceme nejlepší týmy, které přiletí z Ameriky a Asie, tak je dobré se domluvit s turnajem, který má podobné účastníky a podílet se na nákladech.

Asi ani nevadí, že je pozastavena extraligová sezona, že?

Ze sportovního hlediska je to jenom lepší. Věřím, že v červenci bude jistota dobrého počasí. Jediné riziko vidím v prázdninovém termínu, protože by pražští fanoušci mohli být na dovolené. Zároveň věřím, že obsazení je tak lákavé, že si čas udělají.

Sportovní fanoušci ale budou během července hodně ve střehu..

Myslím, že ve sledovanosti nás ohrozí jenom Tour de France.

Jak k Pražskému baseballovému týdnu přistoupí česká reprezentace?

Máme určitě více cílů. Přirovnal bych to asi k Českým hokejovým hrám před mistrovstvím světa. Chceme dát šanci, co nejvíce mladým hráčům, abychom viděli, zda jsou schopni na této úrovni hrát a zvládat stres. Věříme, že neskončíme na posledním místě.

Samozřejmě na turnaji bude hodně kvalitních týmů, takže hrozí, že nemusíme uspět výsledkově. My jako trenéři potřebujeme vidět hráče v akci, takže všech deset zápasů přes léto obětujeme tomu, abychom vybrali nejlepší hráče na listopadové zápasy v Japonsku.

Povede se dostat na utkání i hráče z amerických univerzit?

Třeba Daniel Padyšák a Michal Kovala nedorazí, ti hrají americkou letní ligu. Přijede Martin Zelenka a také pět hráčů z univerzit. Zrovna dva nejlepší nadhazovači mají ale léto plné. Věříme, že je uvidíme alespoň v listopadu.

Kolik mladých hráčů máte v širší soupisce?

V hledáčku máme celkem třicet mladíků, celkově přemýšlíme o šedesáti hráčích.