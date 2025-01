V Saudské Arábii startuje dakarský prolog. ‚Zatím všechno fungovalo dobře,‘ těší motorkáře Michka

V saúdskoarábské Bishe v pátek startuje slavná rallye Dakar. Její 47. ročník tradičně přilákal na start celou řadu českých závodníků, které přijel podpořit i prezident Petr Pavel. Páteční prolog je dlouhý pouze 79 kilometrů, z toho 29 kilometrů je měřený úsek. Bisha (Saúdská Arábie) 8:32 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Saudské Arábii stratuje prolog Rallye Dakar | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Závodníci se v místě na páteční start prologu se svými stroji už nějaký čas připravovali. „Jak na Nový rok, tak po celý rok, jak se říká. Hned po ránu jsme si šli zajezdit na shakedown, kde jsme na dvaadvacetikilometrovém okruhu najeli nějakých pět okruhů, plus přejezd, takže jsme mohli najezdit nějakých 100, 150 kilometrů určitě. Myslím si, že zatím všechno fungovalo dobře,“ popsal Radiožurnálu jeden z devíti českých motorkářů Martin Michek.

Největší českou hvězdou na rallye Dakar je Martin Macík, který bude v kategorii kamionů obhajovat prvenství a před startem si pochvaluje společný pobyt v bivaku všech závodníků, včetně největších hvězd.

„I když tady máme obytňáky, i když tady máte všechny různé možnosti, které dneska jsou – kuchaře, maséry a tak dále –, tak právě díky tomu, že tohle se zlepšuje, tak to (organizátoři) stěžují, aby náročnost byla takhle velká,“ vysvětluje.

„I proto takovéto bivaky, kdy říkají: ‚Nebudeme na hotelu ve městě, ale budeme uprostřed pouště a všichni tam budeme spát, včetně těch (Carlosů) Sainzů, (Sébastienů) Loebů a těchto lidí, aby si to všichni užili mezi sebou a aby to sbližovalo amatéry s profesionály.‘ To si myslím, že je duch Dakaru,“ dodává.

Macík loni zvítězil s kamionem Iveco, kterého pojmenoval Čenda. Letos s otcem vybrali jiné české jméno, Bohouš.