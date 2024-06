Turnaj roste a my s ním, říká Schweiner. V oblíbené Ostravě je s Perušičem čeká příprava na olympiádu

Ve čtvrtek začíná hlavní soutěží prestižní turnaj v plážovém volejbalu Ostrava Beach Pro. Z českého pohledu bude největší pozornost upřena na pár mistrů světa Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří ve všech pěti případech došli ve Vítkovicích minimálně do semifinále. Olympijský rok Ostrava 10:26 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner | Foto: Tonda Tran | Zdroj: Profimedia

„Myslím, že se od nás očekává účast ve čtvrtfinále. To bychom považovali za slušný výsledek. Naším snem by bylo dojít až do nedělních bojů, to je každoročně zdroj nejlepších zážitků,“ říká k ostravským plánům těsně před startem Olympijských her v Paříži Ondřej Perušič.

Oba členové českého páru číslo jedna mají tradičně v rodině a mezi známými hodně zájemců o vstupenky.

„Tolik lístků pro celou rodinu nemáme, ale i většina kamarádů tu bude. Jsem nadšení, že je vyprodáno, moc se na to těšíme, přijdu se podívat i na kvalifikaci,“ přidává David Schweiner.

Oba čeští hráči jsou aktuálně ztělesněním českého plážového volejbalu a pro ně je Ostrava tím nejlepším a nejemocionálnějším turnajem na světě.

„Pokaždé, když se sem vrátíme, tak se nám vybaví všechny nádherné vzpomínky už od roku 2018. Turnaj roste a my s ním. To, že jsme tady nevyhráli naše první zlato nás mrzí, ale je to turnaj, na který se můžeme spolehnout. Doufáme, že se nám bude dařit, máme na Ostravu jenom hezké vzpomínky,“ doplňuje Ondřej Perušič.

Ve hře budou v hlavní části i další dva české páry Barbora Hermannová – Marie-Sára Štochlová a Jakub Šépka – Jiří Sedlák.