Za celý Dakar jsme nevylezli ven kvůli ničemu jinému než kolu, pochvaloval si Macík spolehlivost kamionu

Co se dělo ve vašem kamionu, když jste dojeli do cíle poslední etapy?

Řekli jsme si, že nesmí padat sprostá slova. Když jsme projeli cílem, bylo to spíš klidné, než emoce nabraly na otáčkách. Pro mě to bylo hodně vnitřní, po dvaceti třech letech pro Českou republiku a dvaadvaceti letech našeho týmu. To jsou čísla, která jsou v životě neskutečně dlouhé. Když tohle dokážete, tak vaše emoce jsou hodně silné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 poslechněte si, co říká Macík k vítězství na Rallye Dakar

Co podle vás rozhodlo letošní ročník, byla to spolehlivost Čendy (vítězného kamionu), nebo souhra více věcí?

Určitě to byla souhra více věcí, na prvním místě ale byla určitě spolehlivost Čendy. To, co kluci předvedli v MMtechnology s tátou, je neuvěřitelný. Za celý Dakar jsme nevylezli ven kvůli ničemu jinému než propíchnutému kolu. Když se vám to stane na Dakaru, je to známkou kvalitní techniky.

Macík vyhrál s kamionem Rallye Dakar. Prokop vylepšil mezi automobily 5. místem české maximum Číst článek

Již jste dvakrát zmínil vašeho otce. I to, že byl poprvé na Dakaru před dvaadvaceti lety. Teď jako šéf týmu s vámi slaví titul. Dají se vaše emoce nějak popsat?

Viděli jsme se v cíli, kde jsem na něj po jízdě čekal. Ty emoce se nedají popsat, s tátou máme velice úzký vztah. Občas je to náročné, ale v jaké rodině není. Milujeme se jako rodina. A když něco takového dokážeme spolu a tak dlouho na tom pracujeme, jsou finální emoce neskutečně silné. Myslím, že tak silné emoce byly naposledy, když jsem se narodil.

Jaký je to pocit být vítězem Rallye Dakar?

Teď už hezké. Moc jsem o tom nechtěl mluvit, ačkoliv všichni říkali, že to musím vyhrát, vždyť mám dvě hodiny náskok. Upřímně myslím, že mi to ještě nedochází. Dokázali jsme, na čem jsme dlouho pracovali.