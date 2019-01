Miliardové Australian Open. Podívejte se, jak rostou odměny na tenisových grandslamech

Petra Kvitová za porážku ve finále dostala kromě 1200 bodů do světového žebříčku také prémii 2 050 000 australských dolarů, v přepočtu přes 33 milionů korun, její japonská přemožitelka Naomi Ósakaová dvojnásobek, tedy přes 66 milionů. Obě hráčky výrazně vydělaly na dalším zvýšení odměn, které pořadatelé prvního grandslamového sezony pro účastníky připravili.

Organizátoři v Melbourne dělají všechno, aby zajistili hráčům co největší komfort, nejde jen o rekonstrukci střechy nad arénou Roda Lavera, která se nově dokáže zavřít za pět minut, ale také o zázemí nebo technologii jestřábího oka na každém kurtu. A samozřejmě také o peníze.

Dotace, o kterou se letos na Australian Open hraje, opět vzrostla, oproti loňskému roku o 14 procent na 62 a půl milionu australských dolarů. Hráči si tak z turnaje v Melbourne poprvé dohromady odvezou v přepočtu přes miliardu korun.

A nejde jen o ty nejlepší. Svůj podíl si odveze každý hráč, který do turnaje zasáhne. Už za vypadnutí v prvním kole kvalifikace je odměna 15 tisíc australských dolarů, téměř čtvrt milionu korun. Pokud se tenista či tenistka dostane do hlavní soutěže, má jistotu minimálně 105 tisíc australských dolarů (1,7 milionu korun).

Pořadatelé zbylých grandslamových turnajů zatím prize money pro rok 2019 neoznámili. U French Open jsou srovnatelná data dohledatelná až od roku 2011.

Peníze nezůstanou sportovcům všechny, velkou část ukrojí daně. Tenisté a tenistky také musí naplnit rozpočty na své týmy, dopravu a podobně. Austrálie je ale ohledně daní mírnější než třeba Velká Británie, kde se daní i peníze od sponzorů.

Od začátku nového tisíciletí jde o více než čtyřnásobný nárůst, při zohlednění inflace sice rozdíl není tak výrazný, přesto je růst téměř trojnásobný. Ukazuje to, jak se vrcholným tenisovým akcím v éře Rogera Federera, Rafaela Nadala, Sereny Williamsové či právě Petry Kvitové daří oslovovat sponzory. Podobný vývoj je totiž i u zbylých turnajů „velké čtyřky“. Na vůbec nejvíc peněz si hráči a hráčky přijdou v New Yorku na US Open.

Dvojí odměňování

Jako poslední v systému dvojího odměňování setrvával Wimbledon, kde ještě v roce 2006 vyhrála Amélie Mauresmová o 30 tisíc liber méně než šampion mezi muži Roger Federer, od dalšího roku se odměny srovnaly i v All England Clubu.

I tak ale debata o rovnosti odměn neskončila. Zastánci většího ocenění mužů argumentují, že muži hrají mnohem delší zápasy (hrají na tři vítězné sety, ženy na dva), jejich zápas jsou kvalitnější, na kurtech je víc diváků a hlavní tažnou silou tenisu je v posledních letech především čtyřlístek Federer, Nadal, Djoković, Murray.

Jenže právě jedna ze superhvězd je velkým zastáncem rovných odměn: „Každý, kdo strávil nějaký čas poblíž elitní tenistky, ví, že dělají stejné oběti a jsou stejně odhodlané a zapálené vyhrávat jako muži. Stráví hodiny v tělocvičně, na kurtu, u fyzioterapeuta, na cestách, analýzami zápasů a soupeřů, konzultacemi s vlastním týmem,“ napsal v roce 2017 ve sloupku pro BBC Andy Murray.

I proto se dočkal tolika slov uznání a díků od tenistek, když před začátkem turnaje v Melbourne oznámil, že skončí. I proto budou Novak Djoković a Rafael Nadal bojovat o stejné peníze, jako v sobotu hrála Petra Kvitová a Naomi Ósakaová.