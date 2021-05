‚Čeká mě jiná a důležitější etapa v životě.‘ Končící tenistka Strýcová se těší na rodičovské povinnosti

Tenistka Barbora Strýcová se loučí s kariérou. Wimbledonská vítězka i světová jednička z deblu už dříve oznámila, že čeká dítě. V úterý na zahradě Českého olympijského výboru řekla, že návrat po mateřské přestávce k turnajům neplánuje. Chtěla by ale odehrát ještě jeden zápas před fanoušky. V rozhovoru pro Radiožurnál uvedla, že by byla ráda, kdyby její derniéra proběhla na Wimbledonu. Praha 16:38 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Strýcová oznámila 4. května 2021 na tiskové konferenci v Praze ukončení kariéry. Vítězka čtyřhry z Wimbledonu se ještě plánuje rozloučit s fanoušky v posledním utkání. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Barbora Strýcová se loučí. Jak vám to zní?

Teď už jsem s tím smířená a je to tak, jak to má být. Jsem za svoji kariéru strašně moc vděčná a to, co jsem prožila, bylo úžasné. Teď mě ale čeká úplně jiná a důležitější etapa v mém životě, na kterou se těším a kterou jsem tak chtěla, aby byla.

Na co se teď těšíte ze všeho nejvíc?

Na to, co mě čeká a co obnáší být mámou a rodičem. Těším se na to, jak budu vychovávat své dítě, a doufám, že vše dobře dopadne.

‚Budeme tři!‘ Bývalá světová jednička ve čtyřhře a vítězka Wimbledonu Strýcová čeká potomka Číst článek

Ukážete se mu jako tenistka v zápase, který chcete ještě odehrát?

Chtěla bych ještě jeden zápas před fanoušky odehrát, jestli to bude exhibice, nebo normální zápas, to ještě nevím. Ráda bych, aby to viděl, ale asi z toho ještě moc rozumu mít nebude.

A kde by to mělo být?

Wimbledon. Pro mě to byl strašně důležitý a zároveň nejoblíbenější turnaj, takže bych ráda, kdyby se to povedlo tam.

Ve Wimbledonu jste byla v semifinále singlu, vyhrála jste ho jako deblistka. Úspěchy jste ale měla i jinde, na co vzpomínáte nejraději?

Samozřejmě na ten Wimbledon, a to i v jiných letech než v roce 2019, když jsem tam zahrála výborné zápasy. Pak na Australian Open, na své první vítězství v Québecu, v Linzi, tam to bylo hrozně emotivní. Na olympiádu, Fed Cup, je toho prostě dost, na co vzpomínat.

Budete mít teď vůbec na vzpomínky čas?

Na ně vždycky čas mít budu, vzpomínám už teď a ráda si je připomínám, protože nejen zápasy, ale i věci, které se staly, když se cestovalo na turnaje. Bylo toho spoustu a nechci na to úplně zapomenout, takže vzpomínám ráda.

Wimbledonský svetr Báry Strýcové. Šampionka se loučí s kariérou, ale sama pro sebe by ještě chtěla jeden zápas před fanoušky odehrát. pic.twitter.com/0mvFDWTG1Y — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) May 4, 2021