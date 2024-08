Siniaková před startem US Open: Američané mi fandit nebudou, ale těším se na top atmosféru a velký kurt

Tenistka Kateřina Siniaková se chystá na pondělní zápas prvního kola proti domácí Američance Madison Keysové. Po zisku zlata v mixu na olympijském turnaji v Paříži se česká reprezentatka naladila na poslední grandslam sezony semifinálovou účasti na podniku v Clevelandu. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport popsala i její program krátce po návratu z Paříže, ale také přiznala, jak si v Americe užívá zájem fanoušků. New York 21:25 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Zdroj: Profimedia

Po olympijských hrách jste zažila úspěšný turnaj v Clevelandu. Jak vám to pomohlo před startem US Open?

Určitě mám radost z toho, jak jsem zahrála v Clevelandu. Bylo to hodně náročné, protože všechny zápasy byly dlouhé. Na těle je to určitě znát. Zítra hraju a jsou tu úplně jiné podmínky. Cítím se dobře a udělám maximum, abych hrála dobrý tenis a doufám, že to klapne.

V Clevelandu jste hrála čtyři třísetové zápasy, tak to jste si přípravu užila maximálně, že?

Rozhodně. Nejen třísetové, ale také dlouhé. Náročné to bylo, ale jsem ráda, jakou mám kondičku. V semifinále už jsem možná trochu odpadla, ale věděla jsem, že to tak bude. V pondělí zkusím udělat maximum a buď budu připravená nebo ne.

Co říkáte na los prvního kola?

Čeká mě velice těžký zápas. Proti mě bude domácí hráčka, velký kurt a navíc ona ještě hraje velice rychle a agresivně. Snažila jsem se připravit na velký kurt, ještě jsem tam nehrála. Nechám tam všechno.

Sice v úvodním kole nastoupíte proti Američance, ale ve čtyřhře hrajete po boku Američanky. Nebude k vám publikum trochu vstřícnější?

Američané jsou docela fajn. Chodí na zábavu, takže když bude dobrý tenis, tak věřím, že si to užijí. Určitě nebudou fandit mě, ale je skvělé si zahrát na velkém kurtu. Atmosféra je vždy nádherná.

Po olympijských hrách jste určitě pod větším mediálním tlakem. Tak jak to vypadalo po příletu z Paříže až do doby krátce před startem US Open?

Jsem ráda, že jsem mohla jet za rodinou do Čech, kde jsem strávila pár dní. Užila jsem si i festival v Mostě. Jsem ráda, že jsem se tak rozhodla. Pak následoval odlet do Ameriky, kde už to bylo v pohodě a vrátila jsem se do turnajového rytmu. Snažíte se trénovat, hrát zápasy a už je to pohoda.

Tady v Americe bylo víc žádostí o podpis u vás, než u Jiřího Lehečky...

Mám radost. Olympiádu sleduje dost lidí a je fajn, že v Americe fanoušci na tenis chodí a podporují.