Kdokoliv může porazit kohokoliv, nepodceňuje první zápas na US Open grandslamová vítězka Krejčíková

První čeští tenisté se už v pondělí představí na turnaji US Open. Dvojnásobná grandslamová vítězka Barbora Krejčíková se utká se španělskou kvalifikantkou Marinou Bassolsovou. „Vymyslíme něco, co by mohlo fungovat. Pak se stejně všechno uvidí na kurtu," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Krejčíková. Rozhovor New York 8:02 25. srpna 2024

Jak jste strávila dobu od olympijských her do momentu, kdy začíná US Open?

Po olympiádě jsem měla den, kdy jsem tam zůstala a fandila jsem dalším sportovcům. Viděla jsem, jak Kačka (Siniaková) s Tomášem (Macháčem) vyhráli olympijské zlato, což byl úžasný zážitek. Trošku jsem si s Kačkou i pobrečela na kurtu, ta situace jí tak strašně dojala.

„Po olympiádě jsem měla pár dní takovou dovolenou, kdy jsem byla v teple u bazénu, nic jsem nedělala, jenom jsem si užívala toho, že si můžu odpočinout," popisuje tenistka Barbora Krejčíková

Potom jsem odletěla, měla jsem pár dní, asi čtyři až pět dní takovou dovolenou, kdy jsem byla v teple u bazénu, nic jsem nedělala, jenom jsem si užívala toho, že si můžu odpočinout. Pak jsem se vrátila zpátky do Česka, byla jsem na chvíli na návštěvě u rodičů a u sourozenců a potom jsem se přesunula do Prahy a začala jsem trénovat.

Měla jste otevřený trénink s Erinou Sabalenkovou. Jak jste si ho užila?

Užila jsem si ho, bylo to super. Mám ráda, když tam jsou lidi, když je tam někdo, kdo výměny ocení, zatleská nám a fandí. Myslím si, že to bylo fajn. Zatím poslední dva tréninky, které jsem takto hrála, tak u toho byli lidi, fanoušci a hlavně dneska i děti, takže bylo to hrozně příjemné.

Grandslamová šampionka

Byl to souboj dvou dvojnásobných Grand Slamových šampionek. Už jste si uvědomila to, že jste dvojnásobná grandslamová šampionka, že to je fantastický, neuvěřitelný úspěch?

Je to určitě neuvěřitelný úspěch, jsem na sebe pyšná, že jsem takto dokázala. Ano, lidi mi to tady opakují, nazývají mě tak, ale já to moc nevnímám, spíš se soustředím na to, že jsem tady, chci turnaj odehrát dobře.

Chci se na něj co nejlépe připravit a dobře potrénovat. Jsem zatím ráda, že tady můžu být a že jsem zdravá, že si to můžu užít a můžu se snažit předvést to nejlepší, co ve mně teď aktuálně je.

Jak složité to bude vytěsnit, že půjdete na kurt proti kvalifikantce z pozice dvojnásobené grandslamové vítězky?

Nebudu nad tím vůbec přemýšlet, prostě tam půjdu a budu se prostě snažit zahrát co nejlíp a nepřemýšlet nad tím, jestli je to kvalifikantka nebo hráčka z top 10. Myslím si, že ten level, který tady všechny holky mají, je hodně vysoký.

Kdokoliv může porazit kohokoliv a musím se prostě co nejlépe připravit a hlavně pořádně prostě soustředit. Rozhodně neplánuji nic podceňovat.

Je to první vzájemný zápas se Španělkou Basslosovou. Stihla jste si ji nějak nakoukat? Do jaké míry může pomoct to, že má za sebou tři zápasy kvalifikace?

Nevím, těžko říct. Já ji vlastně vůbec neznám, los jsem se dozvěděla až v sobotu ráno, takže ještě jsem neměla čas se na ní podívat. Ale podívám se na ní dneska (v sobotu) a vymyslíme něco, co by mohlo fungovat. Pak se stejně všechno uvidí v pondělí na kurtu, jak se to bude vyvíjet, jak se mi bude dařit a pak se to doladí na kurtu.

