Překvapivá finalistka Australian Open: Keninová v Praze plakala, teď ji čeká životní zápas

Už dříve prozradila, že chce být světovou jedničkou a zatím se může spokojit s tím, že právě světovou jedničku porazila. Jednadvacetiletá Američanka narozená v Rusku Sofia Keninová je po výhře nad domácí hvězdou Ashleigh Bartyovou ve finále Australian Open a o titul na grandslamovém turnaji si zahraje poprvé v kariéře. Čeští fanoušci si ji mohli všimnout už před rokem a pár měsíci v Praze při finále Fed Cupu. Melbourne 19:15 30. ledna 2020

Před rokem odcházela s pláčem z fedcupového finále v Praze, ale možná i tahle těsná porážka pomohla Sofii Keninové stát se ještě lepší tenistkou. Teď je poprvé finalistkou grandslamu a poprvé bude v elitní světové desítce.

Už tenkrát v listopadu 2018 ji komentátoři chválili za to, jak si jde kurážně pro vítězné míče i za nepříznivého stavu. Američanky v Praze prohrávaly 0:2 na zápasy a debutantka v týmu Spojených států Sofia Keninová, která nastupovala v libeňské hale jen krátce před svými dvacátými narozeninami, se měla pokoušet nastartovat obrat ve finálovém zápase.

Málem se jí to povedlo, jenže tehdejší česká jednička Kateřina Siniaková byla v kritické chvíli pevnější, odvrátila i dva mečboly, a moskevská rodačka odcházela z kurtu za hromových českých oslav s pláčem.

Austrálie jí svědčí

Karieru tenistky, která od vyrůstala vedle slavných tenistů na Floridě, to ale nijak nepoznamenalo, naopak Keninová, která končila rok 2018 na 52. příčce světového žebříčku vyhrála hned na začátku další sezóny turnaj v Austrálii a i dál se zlepšovala. A její přemožitelka ze zmíněného rozhodujícího finálového zápasu v Praze Kateřina Siniaková si toho také všimla.

„Od té doby jde hodně nahoru, hned tu další sezonu vyhrála turnaj v Hobartu. Je to nepříjemná hráčka, hrály jsme proti ní v deblu a ona prostě nezkazí balon,“ řekla v Melbourne Kateřina Siniaková, která společně s Barborou Krejčíkovou na letošním Australian Open ve čtvrtfinále ženské čtyřhry pár, ve kterém hrála i Sofia Keninová, po třísetové bitvě porazila.

Ale ani tento dlouhý duel se špatným koncem neohrozil další velké sportovní cíle Američanky. Den poté porazila Tunisanku Ons Jabeurovou a teď i světovou jedničku a velkou favoritku Ashleig Bartyovou.

Někdo to rád horké

Ještě na kurtu tomu Sofia Keninová nemohla uvěřit. A podobně překvapená byla později i z toho, že bude poprvé v kariéře v nejlepší světové desítce. Ale její vzestup už tak překvapivý není.

I v horkých dnech se může na Australian Open cítit dobře díky prostředí, ve kterém vyrůstala, snaží se dodržovat taktické plány otce a trenéra Alexendra a také si užívá pozici dravé hráčky, která do žádného ze závěrečných zápasů nejde jako favoritka.

Pokud dokáže hrát s lehkostí a zároveň agresivně i ve svém prvním grandslamovém finále, a podaří se jí zvítězit i nad Španělkou Garbiňe Muguruzovou, byla by nejlepší Američankou ve světovém žebříčku ruská rodačka.

Na vysněnou pozici světové jedničky by to Keninové zatím ještě nestačilo, byla by sedmá. I když jedna bývalá světová jednička jí teď v boxu drží palce - Dinara Safinová.