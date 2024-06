Polská tenistka Šwiateková ovládla Roland Garros, na pařížské antuce nenašla přemožitelku potřetí v řadě

Polská tenistka Iga Šwiateková vyhrála potřetí za sebou a počtvrté v kariéře Roland Garros. Světová jednička porazila v dnešním finále na pařížské antuce Italku Jasmine Paoliniovou hladce 6:2, 6:1. Celkově získala pátý grandslamový titul. Paříž 16:32 8. 6. 2024 (Aktualizováno: 17:01 8. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská tenistka Iga Šwiateková se raduje z titulu na turnaji French Open 2024 | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Vítězka turnaje z let 2020, 2022 a 2023 Šwiateková se stala čtvrtou ženou v tzv. open éře, která vyhrála Roland Garros počtvrté. Vyrovnala se Belgičance Justine Heninové, více triumfů mají jen Němka Steffi Grafová (6) a Američanka Chris Evertová (7). Šwiateková vyhrála v Paříži už 21 zápasů v řadě a osamostatnila se před Grafovou. Delší sérii drží jen Heninová (24), Monica Selešová (25) a Evertová (29).

Třiadvacetiletá rodačka z Varšavy se stala nejmladší čtyřnásobnou vítězkou Roland Garros v historii. Ovládla i páté grandslamové finále; vedle titulů z Paříže uspěla také předloni v rozhodujícím duelu na US Open.

Turnajovou dvanáctku Paoliniovou porazila Šwiateková i potřetí v kariéře a opět jí nedovolila ani set. Polka přišla na turnaji o sadu jen ve 2. kole, v němž proti Japonce Naomi Ósakaové odvrátila mečbol. Pak už nezaváhala. Vyřadila i Marii Bouzkovou či Markétu Vondroušovou.

Šwiateková vyhrála finále za 68 minut. O pět let starší Paoliniovou, která se dostala do grandslamového finále poprvé, předčila v poměru vítězných míčů 18:7. Italka se přesto po turnaji posune do elitní desítky světového žebříčku.

Favorizovaná Polka měla zápas pod kontrolou. V úvodním setu sice přišla jako první o servis a prohrávala 1:2, vývoj ale ihned otočila. Získala následujících deset her a ve druhém setu si vypracovala vedení 5:0. Paolinová v závěru odvrátila hrozbu "kanára", Šwiateková ale poté na servisu nezaváhala a proměnila hned první mečbol.