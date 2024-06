Je trošku stydlivá, ale komunikace probíhá super, říká o spoluhráčce Gauffové Siniaková

Po třech letech bude hrát tenistka Kateřina Siniaková o postup do finále ženské čtyřhry Roland Garros a poprvé je takto daleko v Paříži s jinou spoluhráčkou než s Barborou Krejčíkovou. Deblovou partnerkou je tentokrát hvězdná Američanka Coco Gauffová. Paříž 22:00 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Kateřina Siniaková | Foto: USA Today Sports | Zdroj: Profimedia

Už od nějakých čtrnácti, patnácti let je Cori „Coco“ Gauffová celosvětovou hvězdou, teď je jí dvacet a díky loňskému triumfu na US Open v New Yorku už je také grandslamovou šampionkou v singlu. O její podpis je po každém zápase obrovský zájem a když utkání skončí, bývá celkem dlouho v zajetí dětí, které nastavují připravené fixy s velkými míči a jinými suvenýry.

„Určitě má hodně lidí kolem sebe v týmu, takže je tam spoustu lidí, když jsme se rozehrávaly,“ všímá si Kateřina Siniaková, i když ji zároveň některé věci překvapují.

„Dokonce si myslím, že je trošku stydlivá. Ale na to, co všechno dokázala, tak komunikace a všechno probíhá super. Myslím si, že deblu rozumím, a i proto se mnou chtěla hrát. Jsem moc ráda, že se takhle dobře doplňujeme a že se nám daří,“ říká česká tenistka o Coco Gauffové, která ale své soupeřky nešetří a projevuje se to už při první ráně. Siniakovová už nastupovala na kurt s mnoha spoluhráčkami, ale jednu věc teď zažívá nově.

„Samozřejmě je znát, že servíruje 200. Že když se to sejde, tak to opravdu letí, to je asi největší rozdíl. Není to to nejdůležitější, ale je to znát tím, že já hodně přebíhám na síti, tak je vidět vidět, že když ten servis letí takhle rychle, tak je tam tlak,“ vypráví Siniaková a dodává, že je Coco Gauffová také velmi rychlá při hře.

Takže také velmi dobře reaguje na to, co právě dělá její spoluhráčka. Obě mají role přirozeně rozděleny, česká tenistka se cítí skvěle u sítě, Američanka u základní čáry, ale velmi často se stává, že útočí obě nebo si pozice úplně prohodí.

„Klasicky si řeknete, kdo kam servíruje, jak se přebíhá. Řekly jsme si, co a jak každá vnímá, ale nejdůležitější stejně pak v té výměně je křiknout si a myslím si, že zatím to bylo bez problémů,“ pochvaluje si komunikaci na kurtu Siniaková, která se svou spoluhráčkou potkává až na dvorci.

Dávala jí veškerý prostor na to, aby se mohla připravovat na singlové zápasy, vždyť Gauffová měla jako nasazená trojka ty největší ambice a bojovala o účast ve finále.

„Často jsme se sešly jenom před zápasem, nechávám jí tu její pohodu. Neměly jsme čas si popovídat. Opravdu to bylo před tím zápasem nebo během rozehrávky, takže že by tam byl vyloženě nějaký pokec u kafíčka nebyl čas. Opravdu jenom tenis. Samozřejmě nějak jsme se zmínily, že je tady můj taťka nebo její rodina,“ prozradila česká tenistka.

Úspěšné spojení přineslo hráčkám účast ve finále French Open. Ve třech setech si v semifinále poradily s americkým párem Dolehideová a Krawczyková, o titul si zahrají s Italkami Erraniovou a Paoliniovou.