‚Dnes jsme soupeřky, zítra už nemusíme být.‘ O juniorský titul si na Roland Garros zahrají dvě Češky

Český tenis bude mít vítězku dívčí dvouhry Roland Garros. Ve finále pařížského grandslamu se od 11 hodin utkají Laura Samson a Tereza Valentová. Obě juniorky se dobře znají z pražské Sparty, za kterou hrají. Účast v zápase o titul si vybojovaly jen krátce po sobě a malou chvíli se radovaly i společně.

Samson i Valentová se potkaly v mixzóně, pod tribunou kurtu Suzanne-Lenglenové, kde mají juniorky zázemí. Když se jedna dozvěděla o úspěchu té druhé, plácly si a pogratulovaly. Pak se ale jejich cesty rozdělily a minimálně do zápasu se určitě vyhledávat nebudou. V tenise je to tak běžné, říká Samson, která nemá problém s tím popovídat si se všemi po utkání, ale před zápasem se chování mění.

„Pozdravíme se na začátku dne, ale pak víme, že dneska jsme soupeřky, zítra už nemusíme být. Jedna z nás musí vyhrát,“ vypráví Samson, která ale dobře ví, na jak kvalitní soupeřku narazí, a že bude muset hrát zřejmě lépe než v posledním vzájemném duelu.

„Myslím, že to bude dobrý zápas. Obě z Česka, ze Sparty. Ale já s ní naposledy prohrála po třísetovém zápase. Takže do toho dám zase všechno,“ říká motivovaná tenistka.

¡Final junior % checa en París!



Laura Samson Tereza Valentova



Será la primera vez en la historia que dos jugadoras de este país definirán en un Major de la categoría. #RolandGarros pic.twitter.com/zO9jiuq0DI — ITFTennis_es (@ITFTennis_es) June 7, 2024

Samson už se takto povedlo zlepšit svůj výkon ve čtvrtfinále, kde zdolala Američanku Ivu Jovičovou, které v minulosti také podlehla. A teď bude doufat v něco podobného. Ale pochopitelně jí v tom chce Tereza Valentová překážet.

„Každý to chce vyhrát. Já do toho půjdu tak, že se budu snažit uhrát každý míč a zabojovat o všechno. Dám do toho všechno a doufám, že to vyjde,“ hlásí Valentová, která má šanci vybojovat na Roland Garros dva tituly. Ve dvojici s Renátou Jamrichovou ze Slovenska bude bojovat také o titul v juniorském deblu.

Les deux jeunes cracks du tennis dont je ne cesse de parler sont en quart de finale de #rolandgarros junior



➡️ Tereza Valentova 17 ans déjà aux portes du top 300 mondial chez les pros. Elle déroule sans forcer et attend de pied fermer Renata Jamrichova pour un duel au… pic.twitter.com/MZJE3bdK30 — WTAntho (@WTAntho) June 5, 2024