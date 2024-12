Tenista Menšík prohrál i druhý zápas turnaje Next Gen, postup ze skupiny už nemá ve svých rukou

Jakub Menšík prohrál i druhý zápas na turnaji Next Gen pro tenisty do 20 let v Džiddě. Francouzovi Arthuru Filsovi, který ve středu také nečekaně zaváhal, dnes podlehl devatenáctiletý Čech 2:4, 3:4 a 2:4. V Modré skupině patří vítězi ankety ATP Nováček roku Menšíkovi poslední, čtvrtá pozice s minimálními šancemi na postup do semifinále. Džidda (Saúdská Arábie) 19:09 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jakub Menšík na turanji Next Gen ATP Finals | Foto: Dubreuil Corinne | Zdroj: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Menšík se na Turnaj mistrů pro hráče do 20 let kvalifikoval jako druhý Čech po Jiřím Lehečkovi. Ten se před dvěma lety dostal do finále.

Menšík v prvním duelu skupiny nestačil na Američana Learnera Tiena a dnes ho v Saúdské Arábii přehrál Fils, dvacátý hráč žebříčku. Menšíkovi ve světovém pořadí patří 48. místo, na které se v sezoně probojoval ze 167. příčky, v únoru v Dauhá pak poprvé hrál finále.

Ve čtvrtek jej rozladil vedle soupeře ještě dopingový komisař, který po něm po druhém setu chtěl podle televize Premier Sport během návštěvy toalety provést zkoušku na zakázané látky. Na akci Next Gen je Menšík nasazený jako trojka. V pátek ho na závěr skupiny čeká Brazilec Joao Fonseca.

Prvním jistým semifinalistou je z Červené skupiny Američan Alex Michelsen. Druhou výhru přidal proti Lucovi Van Asschemu z Francie (3:1). Sety se na turnaji hrají netradičně jen na čtyři vítězné gamy.

Tenisový Turnaj mistrů hráčů do 20 let v Džiddě (Saúdská Arábie): Modrá skupina: Fils (1-Fr.) - Menšík (3-ČR) 4:2, 4:3 (7:4), 4:2,