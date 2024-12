‚Ambice mám nejvyšší, jedu si pro vítězství.‘ Menšíka čeká v Džiddě turnaj proti nejlepší tenistům do 20 let

Turnaj Next Gen se hraje podobným stylem jako prestižní Turnaji mistrů. Osm tenistů je rozdělených do dvou skupin, kdy z každé projdou dva hráči do semifinále. Všechny zápasy se ovšem hrají na tři vítězné sety a v každý z nich je pouze na čtyři gamy. Poté následuje případný tiebreak.

O jedno ze dvou postupových míst bude Menšík v dalších dnech hrát ještě s Francouzem Arthurem Filsem a Brazilcem Joaem Fonsecou.

Menšík vyhrál anketu ATP o Nováčka roku. Ocenění bere jako druhý český tenista v historii Číst článek

Český tenista se v letošním ročníku posunul v žebříčku ATP ze 167. na 48. pozici a dokázal porážet i tenisty z první světové desítky. Jeho zlepšení si všimla i asociace ATP, která mu udělila ocenění Nováček roku. Menšík sám věří, že může celý turnaj vyhrát.

„Ambice mám nejvyšší, jedu si pro vítězství, sezona se mi povedla. Je skvělé, že si můžu porovnat síly s elitními hráči do 20 let, kterým se sezona povedla stejně,“ říkal Jakub Menšík na vyhlášení české ankety Zlatý Kanár.

„Tím, že se mi sezona vydařila, tak tenhle turnaj beru jako odměnu a zároveň jako uzavření tohoto roku. Budu se snažit o co nejlepší výsledek,“ dodal Menšík, který vánoční svátky nestráví v České republice - po turnaji směřuje do Austrálie. Nová sezona tenistů začíná již na konci prosince turnaji v Brisbane a Sydney.