Siniaková si dlouhé čekání na finále US Open krátila spánkem, Krejčíková chtěla na houby

Společně vyhrály Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, triumfovaly na olympijských hrách i na Turnaji mistryň. Jen grandslamový titul z US Open zatím Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové ve sbírce schází. V neděli večer ho mohou získat, až nastoupí k finálovému zápasu proti Američankám McNallyové a Townsendové. Na chybějící pohár se ale snažily při dlouhém čekání na utkání nemyslet. New York 13:57 11. září 2022

„Pořád je to daleko,“ říká Radiožurnálu Kateřina Siniaková o možném získání posledního dílu do trofejové skládačky.

A možná podobně daleko byl pro obě deblistky i samotný finálový zápas. Když si totiž české tenistky účast v závěrečném duelu vybojovaly, věděly, že budou mít dost volného času, než zase půjdou na kurt k poslednímu grandslamovému utkání na US Open. A možností, jak si v centru New Yorku čekání zkrátit, už zase tolik není.

„Vyspíme se, já jsem takový spáč. Je to dlouhé a New York nevidíme poprvé. Jdu se projít, ale že bych se vyloženě na něco těšila a chodila pořád stejně, to ne,“ dodává Siniaková.

Tenistky si mohly čas zkrátit i příjemnými vzpomínkami, i když třeba čekání před prvním společným finálovým zápasem v roce 2018 bylo pro Barboru Krejčíkovou těžké.

„Strašné, vůbec jsem nespala,“ přiznává Barbora Krejčíková, která má s Kateřinou Siniakovou vítěznou vzpomínku na první společné finále ženské čtyřhry, ve kterém tehdy v Paříži v roce 2018 zdolaly japonskou dvojici Hozumiová, Ninomiyová dvakrát 6:3.

„Ten zážitek se nedá zapomenout. Začátek nebyl nic moc, ale pak jsme hrály dobře,“ vzpomíná Siniaková.

České deblistky pak společně triumfovaly i o pár týdnů později ve Wimbledonu. Roland Garros ovládly i v senzačním roce 2021, když se Barbora Krejčíková radovala i ze singlového titulu. Vyhrály mezi deblistkami na odložených olympijských hrách v Tokiu i Turnaj mistryň. V už aktuální sezoně pak Australian Open a už podruhé Wimbledon.

Zatímco v červenci v All England Clubu ještě nemyslely na zkompletování grandslamové sbírky, teď už jim schází jen jeden vyhraný zápas. A zvládnout musely i dost dlouhé třídenní čekání na finálový duel.

„Já bych třeba šla na hříbky, ale ty tady asi nejsou. Všichni posílají fotky, jak jsou na hříbkách. Já mám ráda přírodu,“ říká Krejčíková. „Můžeš to jít zkusit do Central Parku,“ směje se její parťačka.

Barbora Krejčíková může místo hub sbírat grandslamové tituly. O ten jeden chybějící bude bojovat v neděli od 19.00 společně s Kateřinou Siniakovou ve finále US Open. Už před zápasem je jasné, že se české deblistky posunou na první dvě místa světového žebříčku. V případě výhry budou i nejlepším párem sezony a jako první si zajistí účast na Turnaji mistryň pro nejlepších osm dvojic kalendářního roku.