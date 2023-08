Martincová otočila osmifinále a na tenisovém turnaji v Praze jde dál. O postup zabojuje Nosková

Osmadvacetiletá Martincová se měla utkat s Jüan Jüe už ve středu, zápas ale déšť odložil na čtvrtek. České tenistce se první set nevydařil. Neudržela ani jeden ze čtyř servisů a prohrála jej za sedmatřicet minut. Poté odešla na chvíli mimo kurt a pauza jí prospěla. Ve druhém setu získala rodačka z Prahy tři brejky a vynutila si rozhodující sadu.

„Mám recept, že se vždy opláchnu ledovou vodou, abych se probrala. A nejradši bych si dala facku, prostě se nějak probrat. Člověk to musí ze sebe shodit, trochu se sebou mluvit a dostat to ze sebe,“ uvedla Martincová.

Po osmém vyhraném gamu za sebou utekla do vedení 3:0. Jüan Jüe sice ještě snížila na 2:3, Martincová ale pak už dominovala. Po dvou hodinách a šesti minutách proměnila čtvrtý mečbol. Domácí tenistka, startující na volnou kartu, zápas otočila podobně jako v 1. kole s krajankou Gabrielou Knutsonovou.

„Nebudu to určitě zahazovat, že se necítím. Budu se s tím snažit pracovat, abych se z toho dostala a vyhrála, ať to stojí co to stojí,“ uvedla Martincová.

O čtvrtfinále ve čtvrtek bojuje ještě turnajová čtyřka Nosková. Pokud osmnáctiletá hráčka vyřadí Rainaovou, narazí na Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou. Další čtvrtfinálovou dvojici tvoří Francouzka Alizé Cornetová a Němka Tamara Korpatschová.

Zatímco Korpatschová postoupila po skreči Belgičanky Yaniny Wickmayerové za stavu 4:0 v prvním setu, Cornetová zdolala po třech hodinách a 19 minutách Estonku Kaiu Kanepiovou 7:6, 5:7, 6:4. Ve čtvrtfinále je také Rumunka Jaqueline Cristianová, jež vyzve Ukrajinku Katerynu Baindlovou.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Martincová (ČR) - Jüan Jüe (Čína) 1:6, 6:2, 6:2. Cornetová (6-Fr.) - Kanepiová (Est.) 7:6 (7:1), 5:7, 6:4, Schmiedlová (SR) - Wang Si-jü (9-Čína) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), Hibinová (Jap.) - Hrunčáková (SR) 6:1, 7:5.