‚Dala jsem jí pár dárečků, ona mi je pak vrátila.‘ Muchová na US Open porazila hvězdnou Ósakaovou

Úspěšný zápas proti čtyřnásobné grandslamové šampionce, navíc na největším kurtu. Je tohle právě ten moment, kvůli kterým tenis hrajete?

Jak říkáte, jsem ráda, že se mi to povedlo. Byl to těžký zápas a atmosféra byla elektrizující, prý bylo i vyprodáno. Je to velká show a okolo je ruch, ale je to jiné a super. Nedá se to srovnávat s žádným jiným kurtem.

Za stavu 4:5 ve druhém setu Ósakaová nevyužila na servisu tři setboly. Jak vám bylo? A jak vám bylo poté, co jste to zvládla otočit?

Třetí set byl hodně blízko. Na servisu jsem jí dala pár dárečku, ona mi je pak vrátila. Snažila jsem se hlavně vrátit její servis a dát jí šanci udělat chybu, nakonec se to podařilo.

Kdo přišel s taktikou „chopovaných“ úderů? V zápase jich bylo celkem dost a fungovaly.

Domluvili jsem se s týmem a všechny to hned napadlo, je to velká součást mojí hry. Hrát s ní ostře na středu by byl asi dobrý plán, ale vím, že změna rytmu jí nedělá dobře. Chybovala, já v tom pokračovala a udělalo mi to spoustu bodů.

Jaká je soupeřka Anastasia Potapovová, se kterou se utkáte ve třetím kole?

Popravdě jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. Vím, že ráda hraje rychle, je to dobrá hráčka, ale v New Yorku jsem jí hrát ještě neviděla. Kouknu se na její zápasy, budu se snažit stoprocentně připravit a za dva dny půjdu do dalšího zápasu.

Clutch from Karolina Muchova! pic.twitter.com/Hs3bg9GKFI — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024