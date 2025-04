ONLINE: V bojích proti Ukrajině zahynulo 600 vojáků KLDR. Přes 4000 je zraněných, tvrdí Soul

V bojích proti Ukrajině zahynulo na 600 severokorejských vojáků, kteří pomáhali ruské armádě. Podle agentur AFP a Reuters to ve středu uvedl jihokorejský poslanec na základě informací tajných služeb. Severokorejské ztráty činí celkem 4700 vojáků, z toho bylo 2000 zraněných přepraveno zpět do vlasti. Pchjongjang vyslal do bojů v ruské Kurské oblasti dohromady ve dvou vlnách 18 tisíc vojáků, uvedl člen parlamentní komise pro tajné služby.

