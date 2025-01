Vím, kde byly chyby. Promítla se do toho i únava, říká Hornig po devátém místě z hromadného závodu

Biatlonista Vítězslav Hornig znovu potvrdil svou formu, v německém Ruhpoldingu se podruhé během týdne dostal do elitní desítky. Na pátou příčku z vytrvalostního závodu navázal v tom s hromadným startem devátým místem. „Musím na sobě pořád pracovat, světová špička je mezi muži dost široká,“ říká Hornig v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Ruhpolding 19:55 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

Jaký pocit ve vás aktuálně převládá?

Jsem spokojený. Vím, že mi ty dvě chyby závod zkazily, ale jsem devátý, takže nemůžu být nespokojený.

Co se honí hlavou biatlonistovi, který na poslední střelbu přijíždí na čtvrté pozici?

Hlavně jsem si chtěl vydechnout a ulevit si, abych nebyl unavený. Byla to horší položka a dvě rány se tam nevešly. Ale jinak jsem rád.

Celý úsek před poslední střelbou jste absolvoval osamocený, žádného závodníka jste neměl blízko jak před vámi, tak za vámi. O čem jste celou dobu přemýšlel?

Nechtěl jsem se nikam hnát, abych se neunavil. Poté bych hodně ztrácel a ztratil bych tempo, které jsem měl předtím. První dvě kola se jelo takové výletní tempo, poté jsem chtěl jet tak, abych mohl dobře odstřílet a vymáčknout ze sebe něco do posledního kola.

Vnímáte deváté místo jako zkušenost, která vás může posílit? V tomto závodě jste udělal dvě chyby, příště tak třeba nemusíte udělat žádnou.

Určitě, vím, kde byly chyby a co jsem udělal špatně. Bohužel se do toho promítla i únava. Můžu se z toho poučit, abych to příště vymyslel jinak.

Z vytrvalostní zkoušky jste si odnesl páté místo, z hromadného závodu deváté. Jak se cítíte poté, co se zabydlujete v širší světové špičce?

Je to příjemné a lepší, než končit v páté desítce. Na druhou stranu, musím na sobě pořád pracovat, špička je mezi muži dost široká a nahoru se může dostat hodně lidí.

Jaké máte přání do dalších zastávek?

Chtěl bych moje výkony určitě stabilizovat, abych v poli výsledků nelítal všude.

V cíli se utvořila menší skupinka kolem Johannese Böa, pro kterého to byl poslední závod v Ruhpoldingu. Skončil na třetím místě a i vy jste za ním přišel. Bylo to pro vás něco výjimečného?

Ano, ale hlavně pro Johannese. Člověk mu pogratuluje všude, už ho čekají poslední závody. Zajel další kvalitní závod, takže já mu smekám.

