Davidová je v Praze kvůli vyšetření zad. ‚Může to být banální i závažné, těžko říct,‘ varuje doktor Vítek

„Problém se zády mám docela často, ale takhle šílený… Spíš to bude nervové, protože mě brní noha. To se mi ještě nestalo. Je to fakt špatný. Doufám, že to trochu povolí, protože mi to brání i v normálním fungování. Není to nic moc,“ popisovala v sobotu po svém zatím posledním vystoupení biatlonistka Markéta Davidová, která v Rakousku už vynechala nedělní štafetu a v pondělí ji v Praze čeká návštěva nemocnice.

„Teď je přednější zdraví. Bylo nám to doporučeno od lékařů, že by bylo dobré pořádně všechno zkontrolovat,“ říká o své zdravotně indisponované svěřenkyni trenér Lukáš Dostál, který se zbytkem reprezentace zamířil do Francie.

„V pátek ráno se vzbudila a nemohla skoro chodit. Zase jsme to dali do kupy, ať už fyzioterapeuticky, tak po stránce léčby. Problémy prostě přetrvávají,“ dodává doktor biatlonové reprezentace Libor Vítek.

Sedmadvacetiletá Davidová oplývající velmi zajímavou formou v úvodu sezony si tak na nějakou chvíli bude muset od biatlonu nuceně odpočinout. Průběžně čtvrtá žena hodnocení Světového poháru vynechá minimálně předvánoční zastávku v Le Grand-Bornand. Kdy se do prestižního seriálu vrátí, tedy jak moc jsou její zdravotní problémy vážné, to zatím nikdo neví.

„Musíme to došetřit. Potřebuje magnetickou rezonanci, potřebuje odborníky v této oblasti. Může tam být banální nález, může tam být závažný nález. Uvidíme, těžko říct. Bez zobrazovacích vyšetření nemáme šanci se k tomu vyjádřit,“ vysvětluje Vítek, který už jen upřesňuje, že bolest trápí Markétu Davidovou v oblasti přechodu bederních a křížových obratlů.

Markéta Davidová dneska podpořila holky alespoň u trati. Kvůli přetrvávajícím bolestem zad odjede domů, podstoupí další vyšetření a vynechá Světový pohár v Le Grand-Bornand.



Ať jsi brzo zpátky, Maku! #ceskybiatlon pic.twitter.com/03YZw4WDtt — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 15, 2024